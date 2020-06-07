Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (06.07.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 6 липня підтверджено 49 043 випадки COVID-19, з них 21 703 одужали, 1262 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 543 випадки.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 06.07 складає 26 078 осіб. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (289,8), Львівській (206) та Закарпатській (180,5) областях.

Наразі госпіталізовано 4087 осіб, з них 103 людини підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 13 046 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 413 пацієнтів.

Захворювання було підтверджено у 3550 дітей та 7030 медиків, з них 4406 медпрацівників одужали. 35 997 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

За добу досліджено 6 696 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 722 513 зразки та ІФА 270 131 зразок.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1967 (1334 одужали);

Волинська обл. — 2752 (847 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1115 (977 одужали);

Донецька обл. — 681 (173 одужали);

Житомирська обл. — 1468 (950 одужали);

Закарпатська обл. — 3375 (1001 одужали);

Запорізька обл. — 597 (444 одужали);

Івано-Франківська обл. — 2700 (1173 одужали);

м. Київ — 5602 (1809 одужали);

Київська обл. — 2789 (1512 одужали);

Кіровоградська обл. — 659 (561 одужав);

Луганська обл. — 84 (64 одужали);

Львівська обл. — 6301 (965 одужали);

Миколаївська обл. — 461 (310 одужали);

Одеська обл. — 1883 (827 одужали);

Полтавська обл. — 324 (274 одужали);

Рівненська обл. — 4190 (2079 одужали);

Сумська обл. — 321 (248 одужали);

Тернопільська обл. — 2101 (1275 одужали);

Харківська обл. — 2371 (1224 одужали);

Херсонська обл. — 196 (182 одужали);

Хмельницька обл. — 842 (594 одужали);

Черкаська обл. — 670 (517 одужали);

Чернівецька обл. — 5018 (2218 одужали);

Чернігівська обл. — 576 (145 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

МОЗ України