Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 7 липня підтверджено 49 607 випадків COVID-19, з них 22 193 одужали, 1283 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 564 випадки.



Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 06.07 складає 26 131 особа. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (282,1), Львівській (211,5) та Закарпатській (184,4) областях.

Наразі госпіталізовано 4216 осіб, з них 106 людей підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 13 243 особи, підключення до апарату ШВЛ — 415 пацієнтів.

Захворювання було підтверджено у 3569 дітей та 7046 медиків, з них 4455 медпрацівників одужали.

36 364 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

За добу досліджено 9 343 зразки методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 731 858 зразків та ІФА 282 960 зразків.



Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1979 (1366 одужали);

Волинська обл. — 2788 (873 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1116 (981 одужали);

Донецька обл. — 686 (173 одужали);

Житомирська обл. — 1469 (994 одужали);

Закарпатська обл. — 3458 (1029 одужали);

Запорізька обл. — 598 (454 одужали);

Івано-Франківська обл. — 2744 (1185 одужали);

м. Київ — 5665 (1848 одужали);

Київська обл. — 2809 (1522 одужали);

Кіровоградська обл. — 663 (566 одужали);

Луганська обл. — 85 (64 одужали);

Львівська обл. — 6445 (971 одужали);

Миколаївська обл. — 461 (318 одужали);

Одеська обл. — 1919 (832 одужали);

Полтавська обл. — 325 (277 одужали);

Рівненська обл. — 4228 (2195 одужали);

Сумська обл. — 321 (258 одужали);

Тернопільська обл. — 2108 (1301 одужали);

Харківська обл. — 2416 (1237 одужали);

Херсонська обл. — 196 (184 одужали);

Хмельницька обл. — 842 (602 одужали);

Черкаська обл. — 678 (519 одужали);

Чернівецька обл. — 5032 (2299 одужали);

Чернігівська обл. — 576 (145 одужали).

МОЗ України