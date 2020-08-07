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Максим Степанов: Всі лабораторні центри України забезпечені місячним запасом систем для діагностики COVID-19

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Всі лабораторні центри України забезпечені  місячним запасом систем для діагностики COVID-19. При чому цей запас сформований виходячи із розрахунків про максимальне завантаження лабораторій. 

Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу. 

«Якщо показати рівень готовності України до другої хвилі епідемії на прикладі тест-систем, то всі лабораторні центри забезпечені місячним запасом при повному навантаженні. Навіть у випадку кризових ситуацій, ми маємо чіткі алгоритми, як перенаправити ресурси, якщо десь  виникне особлива потреба. Наше завдання – забезпечити максимальну ефективність», - наголосив Максим Степанов. 

За словами Міністра охорони здоров’я, зараз МОЗ готується до можливої другої хвилі COVID-19. «Ми робимо висновки, аналізуємо, в чому була проблема і зараз готуємося так, щоб медична система витримала і могла вчасно надавати медичну допомогу всім, хто цього потребує», - резюмував Максим Степанов.

МОЗ України

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