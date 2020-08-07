Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (08.07.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 8 липня підтверджено 50 414 випадків COVID-19, з них 23 119 одужали, 1306 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 807 випадків.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 08.07 складає 25 989 осіб. Для порівняння, станом на 07.07 кількість активних хворих складала 26 131 особа.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (274,4), Львівській (215,8) та Закарпатській (183,1) областях.

Наразі госпіталізовано 4039 осіб, з них 91 людина підключена до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 13 443 особи, підключення до апарату ШВЛ — 418 пацієнтів. Захворювання було підтверджено у 3634 дітей та 7092 медиків, з них 4579 медпрацівників одужали. 36 971 хворий перебував на амбулаторному лікуванні.

За добу досліджено 13 568 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 745 313 зразків та ІФА 298 298 зразків.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 2002 (1411 одужали);

Волинська обл. — 2825 (1030 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1120 (1000 одужали);

Донецька обл. — 713 (203 одужали);

Житомирська обл. — 1484 (1061 одужали);

Закарпатська обл. — 3533 (1117 одужали);

Запорізька обл. — 599 (464 одужали);

Івано-Франківська обл. — 2797 (1204 одужали);

м. Київ — 5779 (1900 одужали);

Київська обл. — 2853 (1623 одужали);

Кіровоградська обл. — 664 (570 одужали);

Луганська обл. — 87 (69 одужали);

Львівська обл. — 6562 (974 одужали);

Миколаївська обл. — 463 (330 одужали);

Одеська обл. — 1984 (863 одужали);

Полтавська обл. — 326 (278 одужали);

Рівненська обл. — 4304 (2272 одужали);

Сумська обл. — 323 (264 одужали);

Тернопільська обл. — 2142 (1327 одужали);

Харківська обл. — 2466 (1261 одужали);

Херсонська обл. — 201 (184 одужали);

Хмельницька обл. — 863 (603 одужали);

Черкаська обл. — 695 (529 одужали);

Чернівецька обл. — 5051 (2386 одужали);

Чернігівська обл. — 578 (196 одужали).

МОЗ України