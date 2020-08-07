МОЗ: Уряд виділив 5,3 млрд грн на медичне обладнання для опорних лікарень по всій країні

Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я і прийняв постанову, яка дозволяє виділити МОЗ 5,3 млрд грн. Це кошти з фонду боротьби з COVID-19, які будуть спрямовані на обладнання для відділень екстреної медичної допомоги.

“Передбачається, що головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем є Міністерство охорони здоров’я. Одержувачем коштів пропонується визначити ДП «Медичні закупівлі України». Обладнання отримають районні лікарні по всій Україні. Це реальна реформа, яка дозволить покращити якість медицини і обладнати українські лікарні сучасною технікою”, - прокоментував рішення Уряду Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Серед обладнання, яке планується закупити, є системи ендоскопічної візуалізації, ангіографічні системи та комп'ютерні томографи. Обладнання буде закуплено у відділення екстреної медичної допомоги. Всього в Україні визначено 212 опорних лікарень.

Міністерство охорони здоров'я України