Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (09.07.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9 липня підтверджено 51 224 випадки COVID-19, з них 23 784 одужали, 1327 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 810 випадків.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 09.07 складає 26 113 осіб. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (267,2), Львівській (219,7) та Закарпатській (189,8) областях.

Наразі госпіталізовано 3931 особа, з них 85 людей підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 13 655 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 424 пацієнти.

Захворювання було підтверджено у 3682 дітей та 7178 медиків, з них 4650 медпрацівників одужали. 37 559 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

За добу досліджено 13 938 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 760 247 зразків та ІФА 315 874 зразки.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 2021 (1443 одужали);

Волинська обл. — 2875 (1178 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1130 (1002 одужали);

Донецька обл. — 749 (233 одужали);

Житомирська обл. — 1500 (1078 одужали);

Закарпатська обл. — 3622 (1117 одужали);

Запорізька обл. — 605 (468 одужали);

Івано-Франківська обл. — 2857 (1213 одужали);

м. Київ — 5872 (1962 одужали);

Київська обл. — 2895 (1650 одужали);

Кіровоградська обл. — 669 (574 одужали);

Луганська обл. — 90 (70 одужали);

Львівська обл. — 6681 (990 одужали);

Миколаївська обл. — 465 (346 одужали);

Одеська обл. — 2052 (863 одужали);

Полтавська обл. — 327 (281 одужали);

Рівненська обл. — 4380 (2363 одужали);

Сумська обл. — 328 (271 одужали);

Тернопільська обл. — 2153 (1343 одужали);

Харківська обл. — 2521 (1280 одужали);

Херсонська обл. — 201 (184 одужали);

Хмельницька обл. — 865 (616 одужали);

Черкаська обл. — 707 (552 одужали);

Чернівецька обл. — 5074 (2473 одужали);

Чернігівська обл. — 585 (224 одужали).

МОЗ України