В Україні – рекорд одужання від коронавірусу: більше 1000 людей

За добу 9 липня в Україні підтвердили коронавірус у 819 людей, 18 хворих померло, 1016 людей одужали від COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов

Пряма мова: "За минулу добу захворіло 819 осіб. З них 67 дітей, а також 65 медичних працівників. Було госпіталіовано 214 осіб, зафіксовано 18 летальних випадків. При цьому одужало 1016 пацієнтів. Це наш рекорд".

Деталі: Загалом станом на 10 липня в Україні 52 043 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1345 летальних, 24 800 пацієнтів одужали. Загалом проведено 773 831 методом ПЛР.

https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/10/7258847/