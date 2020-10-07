10. 07. 2020
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В Україні – рекорд одужання від коронавірусу: більше 1000 людей

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За добу 9 липня в Україні підтвердили коронавірус у 819 людей, 18 хворих померло, 1016 людей одужали від COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов

Пряма мова: "За минулу добу захворіло 819 осіб. З них 67 дітей, а також 65 медичних працівників. Було госпіталіовано 214 осіб, зафіксовано 18 летальних випадків. При цьому одужало 1016 пацієнтів. Це наш рекорд".

Деталі: Загалом станом на 10 липня в Україні 52 043 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1345 летальних, 24 800 пацієнтів одужали. Загалом проведено 773 831 методом ПЛР.

https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/10/7258847/

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