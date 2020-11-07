Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (11.07.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 11 липня в Україні підтверджено 52 843 випадки COVID-19, з них 25 661 одужав, 1372 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 819 випадків.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 11.07 складає 25 810. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (249,8), Львівській (226,7) та Закарпатській (200) областях.

Наразі госпіталізовано 3912 осіб, з них 105 підключено до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 14 034 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 431 пацієнт. Захворювання було підтверджено у 3802 дітей та 7261 медика, з них 4920 медпрацівників одужали. 38 809 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

За добу досліджено 12 265 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 786 402 зразки та ІФА 344 929 зразків.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 2081 (1522 одужали);

Волинська обл. — 2987 (1585 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1140 (1022 одужали);

Донецька обл. — 758 (249 одужали);

Житомирська обл. — 1521 (1129 одужали);

Закарпатська обл. — 3842 (1197 одужали);

Запорізька обл. — 612 (509 одужали);

Івано-Франківська обл. — 2971 (1228 одужали);

м. Київ — 6115 (2058 одужали);

Київська обл. — 2986 (1796 одужали);

Кіровоградська обл. — 670 (585 одужали);

Луганська обл. — 93 (73 одужали);

Львівська обл. — 6882 (1009 одужали);

Миколаївська обл. — 477 (369 одужали);

Одеська обл. — 2141 (947 одужали);

Полтавська обл. — 331 (297 одужали);

Рівненська обл. — 4520 (2699 одужали);

Сумська обл. — 337 (291 одужали);

Тернопільська обл. — 2217 (1368 одужали);

Харківська обл. — 2621 (1357 одужали);

Херсонська обл. — 204 (186 одужали);

Хмельницька обл. — 888 (645 одужали);

Черкаська обл. — 738 (589 одужали);

Чернівецька обл. — 5117 (2669 одужали);

Чернігівська обл. — 594 (282 одужали).

МОЗ України