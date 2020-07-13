Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (13.07.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 13 липня в Україні підтверджено 54 133 випадки COVID-19, з них 26 503 одужали, 1398 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 612 випадків.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 13.07 складає 26 232. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (240,5), Львівській (231,3) та Закарпатській (206.1) областях.

Наразі госпіталізовано 3808 осіб, з них 81 підключено до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 14 277 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 437 пацієнти.

Захворювання було підтверджено у 3880 дітей та 7425 медиків, з них 5018 медпрацівників одужали. 39 856 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

За добу досліджено 6976 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 803 657 зразків та ІФА 353 717 зразків.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 2122 (1553 одужали);

Волинська обл. — 3071 (1618 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1144 (1033 одужали);

Донецька обл. — 759 (249 одужали);

Житомирська обл. — 1542 (1129 одужали);

Закарпатська обл. — 3988 (1265 одужали);

Запорізька обл. — 622 (518 одужали);

Івано-Франківська обл. — 3071 (1229 одужали);

м. Київ — 6238 (2108 одужали);

Київська обл. — 3068 (1838 одужали);

Кіровоградська обл. — 674 (585 одужали);

Луганська обл. — 93 (73 одужали);

Львівська обл. — 7107 (1113 одужали);

Миколаївська обл. — 482 (369 одужали);

Одеська обл. — 2208 (988 одужали);

Полтавська обл. — 334 (297 одужали);

Рівненська обл. — 4697 (2773 одужали);

Сумська обл. — 341 (295 одужали);

Тернопільська обл. — 2260 (1415 одужали);

Харківська обл. — 2677 (1445 одужали);

Херсонська обл. — 204 (186 одужали);

Хмельницька обл. — 908 (756 одужали);

Черкаська обл. — 754 (594 одужали);

Чернівецька обл. — 5161 (2792 одужали);

Чернігівська обл. — 608 (282 одужали).

МОЗ України