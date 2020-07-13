Максим Степанов: Заробітна плата лікаря в Україні повинна стартувати від 20-25 тис. грн

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вважає, що нинішній рівень зарплат медиків в є недостатнім, а гідна заробітна плата лікаря в Україні повинна становити не менше 20-25 тис. грн.

Про це він заявив в ефірі політичного ток-шоу "Голос народу".

“Я вважаю, що мінімальна заробітна плата лікаря повинна стартувати від 20-25 тис. гривень, якщо ми хочемо мати професійних лікарів із гідними умовами праці, від яких ми будемо вимагати якісно нас лікувати”, - сказав він.

Міністр зазначив, що з 1 вересня поточного року передбачено збільшення заробітної плати лікарям на близько 3,5 тис. грн.



“Я вважаю, що цього недостатньо. Я завжди вважав, що лікар, чи медична сестра, чи водій швидкої не можуть отримувати зарплату таку, яку вони отримують сьогодні. Це неприпустимо. Але ми зробили перший крок”, - зазначив Максим Степанов.

Наступного року, за його словами, підвищення зарплати медичним працівникам буде закладено в тариф.

Нагадаємо, що з 1 липня МОЗ дофінансує і ліквідує дефіцит у медичних закладах, які внаслідок прорахунків старого керівництва отримають менше коштів, ніж у 2019 році. Також Міністерство підвищить зарплати медикам з 1 вересня.

МОЗ України