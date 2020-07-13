Індія передала Україні 50 тис. капсул препарату для боротьби з COVID-19

Україна, у якості гуманітарної допомоги, отримала від Республіки Індія партію антивірусних препаратів «OMVIR», які використовуються у лікуванні пацієнтів, хворих на коронавірус COVID-19. Цих медикаментів вистачить на лікування близько 5 тис. пацієнтів.

Церемонія передачі препаратів відбулася 13 липня у Міністерстві охорони здоров’я України.

«Україна дуже вдячна за гуманітарну допомогу у 50 тис. капсул препарату «OMVIR». Цей засіб внесений у вітчизняний протокол лікування і наші лікарні, визнані опорними у боротьбі з COVID-19 дуже зацікавлені у тому, щоб його отримати. Цієї партії вистачить для того, щоб пролікувати близько 5 тис. пацієнтів», - підкреслив заступник Міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

Посол Республіки Індія в Україні Партха Сатпатхі зауважив, що у разі потреби можуть бути додаткові поставки цього засобу. «Питання охорони здоров'я - питання національної безпеки. Коли ми отримали запит від України, то вирішили допомогти. Якщо він (препарат, - ред.) стане вам у пригоді, то ми готові допомагати ще», - наголосив Партха Сатпатхі

Нагадаємо, що препарат «OMVIR» містить у собі 75 мг діючої речовини Oseltamivier Phosphate і включений в український протокол лікування від корона вірусної хвороби COVID-19.

МОЗ України