Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 14 липня в Україні підтверджено 54 771 випадок COVID-19, з них 27 154 одужали, 1412 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 638 випадків.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 14.07 складає 26 205. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (235,9), Чернівецькій (235,1) та Закарпатській (208,5) областях.

Наразі госпіталізовано 3968 осіб, з них 104 підключено до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 14434 особи, підключення до апарату ШВЛ — 441 пацієнт. Захворювання було підтверджено у 3906 дітей та 7499 медиків, з них 5088 медпрацівників одужали. 40 337 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

За добу досліджено 9 711 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 813 396 зразків та ІФА 370 053 зразків.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 2148 (1562 одужали);

Волинська обл. — 3080 (1681 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1146 (1045 одужали);

Донецька обл. — 765 (252 одужали);

Житомирська обл. — 1542 (1157 одужали);

Закарпатська обл. — 4055 (1301 одужали);

Запорізька обл. — 622 (521 одужали);

Івано-Франківська обл. — 3127 (1246 одужали);

м. Київ — 6350 (2124 одужали);

Київська обл. — 3090 (1925 одужали);

Кіровоградська обл. — 674 (587 одужали);

Луганська обл. — 95 (73 одужали);

Львівська обл. — 7254 (1142 одужали);

Миколаївська обл. — 487 (385 одужали);

Одеська обл. — 2258 (1030 одужали);

Полтавська обл. — 334 (299 одужали);

Рівненська обл. — 4740 (2905 одужали);

Сумська обл. — 341 (297 одужали);

Тернопільська обл. — 2276 (1431 одужали);

Харківська обл. — 2723 (1477 одужали);

Херсонська обл. — 204 (186 одужали);

Хмельницька обл. — 909 (770 одужали);

Черкаська обл. — 755 (602 одужали);

Чернівецька обл. — 5184 (2864 одужали);

Чернігівська обл. — 612 (292 одужали).

МОЗ України