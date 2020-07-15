Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (15.07.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 липня в Україні підтверджено 55 607 випадків COVID-19, з них 28 131 одужав, 1427 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 836 випадків.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 15.07 складає 26 049. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (241,5), Чернівецькій (222,9) та Закарпатській (206,7) областях.

Наразі госпіталізовано 3935 осіб, з них 93 підключено до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 14658 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 444 пацієнти. Захворювання було підтверджено у 3967 дітей та 7540 медиків, з них 5186 медпрацівників одужали.40 949 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

За добу досліджено 13 675 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 827 157 зразків та ІФА 383 669 зразків.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 2194 (1623 одужали);

Волинська обл. — 3117 (1840 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1155 (1045 одужали);

Донецька обл. — 767 (281 одужали);

Житомирська обл. — 1550 (1204 одужали);

Закарпатська обл. — 4112 (1379 одужали);

Запорізька обл. — 631 (526 одужали);

Івано-Франківська обл. — 3178 (1246 одужали);

м. Київ — 6497 (2160 одужали);

Київська обл. — 3128 (2054 одужали);

Кіровоградська обл. — 674 (593 одужали);

Луганська обл. — 97 (74 одужали);

Львівська обл. — 7425 (1167 одужали);

Миколаївська обл. — 494 (389 одужали);

Одеська обл. — 2314 (1031 одужали);

Полтавська обл. — 337 (305 одужали);

Рівненська обл. — 4782 (3101 одужали);

Сумська обл. — 346 (300 одужали);

Тернопільська обл. — 2292 (1446 одужали);

Харківська обл. — 2787 (1508 одужали);

Херсонська обл. — 205 (186 одужали);

Хмельницька обл. — 922 (778 одужали);

Черкаська обл. — 771 (605 одужали);

Чернівецька обл. — 5208 (2998 одужали);

Чернігівська обл. — 624 (292 одужали).

МОЗ України