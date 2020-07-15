Максим Степанов: Лікування від COVID-19 в умовах стаціонару є безкоштовним

Лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 в умовах стаціонарного догляду є безкоштовним для пацієнтів. При цьому медична допомога надаватиметься хворим навіть якщо у них не підписана угода із сімейним лікарем.

Про це Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив на брифінгу 14 липня.

«Якщо є ознаки коронаіврусної хвороби, особливо якщо у вас гострі симптоми: температура вище 38 градусів, ускладнення дихання та інші ознаки, то треба набирати 103, розповісти про свої симптоми і приїде бригада екстреної медичної допомоги. Якщо будуть відповідні покази – вас госпіталізують і вам буде надана медична допомога - незалежно від того, чи є у вас угода із сімейним лікарем, чи немає. Все лікування, яке відбувається в умовах стаціонару, коли використовуються лікарські засоби – це все безкоштовно. В нас прийнятий відповідні нормативні акти, а також є відповідне фінансування закладів, які лікують хворих на КОВІД», - наголосив Максим Степанов.

За словами Міністра охорони здоров’я, нормативні акти передбачають, що у вартість лікування, яке держава компенсує хворим на COVID-19, входить вартість лікарських засобів, всіх маніпуляцій, а також підвищена заробітна плата у розмірі 300% для медичних працівників, які працюють з коронахворими.

Також Максим Степанов закликав українців укласти угоди із сімейними лікарями. «Міністерством охорони здоров’я змінено алгоритм укладання угоди із сімейним лікарем і зараз це можливо зробити онлайн. І я раджу всім українцям, які досі не мають угоди із сімейним лікарем – зробити це», - сказав очільник відомства.

МОЗ України