Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (17.07.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 липня в Україні підтверджено 57 264 випадки COVID-19, з них 29 769 одужали, 1456 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 809 випадків.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 17.07 складає 26 079. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (248,7), Чернівецькій (204,3) та Закарпатській (206,2) областях.

Наразі госпіталізовано 3867 осіб, з них 92 підключено до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 15 095 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 454 пацієнти.

Захворювання було підтверджено у 4068 дітей та 7723 медиків, з них 5365 медпрацівники одужали. 42 169 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

За добу досліджено 13 108 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 854 064 зразки та ІФА 420 369 зразків.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 2253 (1711 одужали);

Волинська обл. — 3188 (2000 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1174 (1057 одужали);

Донецька обл. — 781 (298 одужали);

Житомирська обл. — 1580 (1234 одужали);

Закарпатська обл. — 4229 (1499 одужали);

Запорізька обл. — 658 (535 одужали);

Івано-Франківська обл. — 3309 (1286 одужали);

м. Київ — 6689 (2320 одужали);

Київська обл. — 3184 (2154 одужали);

Кіровоградська обл. — 677 (601 одужали);

Луганська обл. — 100 (76 одужали);

Львівська обл. — 7754 (1305 одужали);

Миколаївська обл. — 504 (401 одужали);

Одеська обл. — 2435 (1081 одужали);

Полтавська обл. — 347 (307 одужали);

Рівненська обл. — 4940 (3395 одужали);

Сумська обл. — 352 (304 одужали);

Тернопільська обл. — 2358 (1504 одужали);

Харківська обл. — 2909 (1570 одужали);

Херсонська обл. — 207 (190 одужали);

Хмельницька обл. — 942 (804 одужали);

Черкаська обл. — 800 (611 одужали);

Чернівецька обл. — 5262 (3217 одужали);

Чернігівська обл. — 632 (309 одужали).

Інформація щодо кількості активних випадків COVID-19 у світі на 100 тис. населення станом на 16 липня 2020 року https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4/170720.jpg

МОЗ України