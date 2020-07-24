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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (21.07.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 21 липня в Україні зафіксовано 673 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Загалом в Україні 60 166 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1518 летальних, 32 199 пацієнтів одужали. Проведено 894 393 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 760 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2330 випадків;
  • Волинська область — 3318 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1224 випадки;
  • Донецька область — 797 випадків;
  • Житомирська область — 1609 випадків;
  • Закарпатська область — 4518 випадків;
  • Запорізька область — 682 випадки;
  • Івано-Франківська область — 3611 випадків;
  • Кіровоградська область — 686 випадків;
  • м. Київ — 7034 випадки;
  • Київська область — 3332 випадки;
  • Львівська область — 8229 випадків;
  • Луганська область — 110 випадків;
  • Миколаївська область — 524 випадки;
  • Одеська область — 2638 випадків;
  • Полтавська область — 356 випадків;
  • Рівненська область — 5183 випадки;
  • Сумська область — 371 випадок;
  • Тернопільська область — 2466 випадків;
  • Харківська область — 3082 випадки;
  • Херсонська область — 216 випадків;
  • Хмельницька область — 991 випадок;
  • Чернівецька область — 5363 випадки;
  • Черкаська область — 847 випадків;
  • Чернігівська область — 649 випадків.

МОЗ України

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