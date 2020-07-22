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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 липня в Україні зафіксовано 829 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні 60 995 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1534 летальні, 33 172 пацієнти одужало. Проведено 907 360 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 973 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2364 випадки;
  • Волинська область — 3359 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1260 випадків;
  • Донецька область — 813 випадків;
  • Житомирська область — 1634 випадки;
  • Закарпатська область — 4578 випадків;
  • Запорізька область — 691 випадок;
  • Івано-Франківська область — 3689 випадків;
  • Кіровоградська область — 688 випадків;
  • м. Київ — 7166 випадків;
  • Київська область — 3359 випадків;
  • Львівська область — 8353 випадки;
  • Луганська область — 110 випадків;
  • Миколаївська область — 527 випадків;
  • Одеська область — 2660 випадків;
  • Полтавська область — 360 випадків;
  • Рівненська область — 5232 випадки;
  • Сумська область — 383 випадки;
  • Тернопільська область — 2508 випадків;
  • Харківська область — 3139 випадків;
  • Херсонська область — 217 випадків;
  • Хмельницька область — 994 випадки;
  • Чернівецька область — 5404 випадки;
  • Черкаська область — 853 випадки;
  • Чернігівська область — 654 випадки.

МОЗ України

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