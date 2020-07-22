Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 липня в Україні зафіксовано 829 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні 60 995 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1534 летальні, 33 172 пацієнти одужало. Проведено 907 360 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 973 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2364 випадки;
- Волинська область — 3359 випадків;
- Дніпропетровська область — 1260 випадків;
- Донецька область — 813 випадків;
- Житомирська область — 1634 випадки;
- Закарпатська область — 4578 випадків;
- Запорізька область — 691 випадок;
- Івано-Франківська область — 3689 випадків;
- Кіровоградська область — 688 випадків;
- м. Київ — 7166 випадків;
- Київська область — 3359 випадків;
- Львівська область — 8353 випадки;
- Луганська область — 110 випадків;
- Миколаївська область — 527 випадків;
- Одеська область — 2660 випадків;
- Полтавська область — 360 випадків;
- Рівненська область — 5232 випадки;
- Сумська область — 383 випадки;
- Тернопільська область — 2508 випадків;
- Харківська область — 3139 випадків;
- Херсонська область — 217 випадків;
- Хмельницька область — 994 випадки;
- Чернівецька область — 5404 випадки;
- Черкаська область — 853 випадки;
- Чернігівська область — 654 випадки.
МОЗ України