Оперативна інформація про поширення (22.07.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 липня в Україні зафіксовано 829 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні 60 995 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1534 летальні, 33 172 пацієнти одужало. Проведено 907 360 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 973 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2364 випадки;

Волинська область — 3359 випадків;

Дніпропетровська область — 1260 випадків;

Донецька область — 813 випадків;

Житомирська область — 1634 випадки;

Закарпатська область — 4578 випадків;

Запорізька область — 691 випадок;

Івано-Франківська область — 3689 випадків;

Кіровоградська область — 688 випадків;

м. Київ — 7166 випадків;

Київська область — 3359 випадків;

Львівська область — 8353 випадки;

Луганська область — 110 випадків;

Миколаївська область — 527 випадків;

Одеська область — 2660 випадків;

Полтавська область — 360 випадків;

Рівненська область — 5232 випадки;

Сумська область — 383 випадки;

Тернопільська область — 2508 випадків;

Харківська область — 3139 випадків;

Херсонська область — 217 випадків;

Хмельницька область — 994 випадки;

Чернівецька область — 5404 випадки;

Черкаська область — 853 випадки;

Чернігівська область — 654 випадки.

МОЗ України