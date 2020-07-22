Максим Степанов: Адаптивний карантин в Україні буде продовжено до 31 серпня

Кабінет Міністрів України продовжив дію адаптивного карантину до 31 серпня 2020 року. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 22 липня.

«У залежності від епідемічної ситуації у регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях – районах, встановлюється зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Рівень визначається автоматизованим програмним забезпеченням на основі визначених алгоритмів та зібраних даних та затверджується Національною комісією ТЕБ та НС», — зазначив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.



При цьому очільник МОЗ Максим Степанов наголосив, що навіть для «зеленої зони» продовжують діяти певні карантинні обмеження.

«Усі критерії розроблені на основі нашого досвіду та досвіду західних партнерів... “Зелена зона” не означає повне зняття карантину», — підкреслив Максим Степанов.

Відтак, йдеться про такі карантинні обмеження для «зеленої зони»:

- у громадських будівлях обов'язковим є носіння маски або респіратора;

- проведення масових заходів може відбуватися за умови перебування не більше 1 особи на 5 квадратних метрів;

- кінотеатри мають бути заповнені не більше, ніж на 50%;

- пасажирські перевезення мають відбуватися тільки для пасажирів на сидячих місцях.

Відповідно до Постанови, регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається такий, у якому наявна хоча б одна з таких ознак:

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50%;

середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11%;

показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10%.



В залежності від рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиницях застосовуються відповідні обмежувальні протиепідемічні заходи.

Зазначимо, дія нової постанови стосується періоду з 1 серпня по 31 серпня 2020 року.