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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (23.07.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 липня в Україні зафіксовано 856 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Загалом в Україні 61 851 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1551 летальний, 34 000 пацієнтів одужало. Проведено 921 858 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 828 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2416 випадків;
  • Волинська область — 3401 випадок;
  • Дніпропетровська область — 1275 випадків;
  • Донецька область — 818 випадків;
  • Житомирська область — 1654 випадки;
  • Закарпатська область — 4641 випадок;
  • Запорізька область — 700 випадків;
  • Івано-Франківська область — 3765 випадків;
  • Кіровоградська область — 689 випадків;
  • м. Київ — 7278 випадків;
  • Київська область — 3391 випадок;
  • Львівська область — 8462 випадки;
  • Луганська область — 116 випадків;
  • Миколаївська область — 530 випадків;
  • Одеська область — 2691 випадок;
  • Полтавська область — 371 випадок;
  • Рівненська область — 5303 випадки;
  • Сумська область — 393 випадки;
  • Тернопільська область — 2548 випадків;
  • Харківська область — 3203 випадки;
  • Херсонська область — 218 випадків;
  • Хмельницька область — 1008 випадків;
  • Чернівецька область — 5443 випадки;
  • Черкаська область — 870 випадків;
  • Чернігівська область — 667 випадків.

МОЗ України

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