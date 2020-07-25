Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (25.07.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 25 липня в Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні 63 929 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1590 летальних, 35 497 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1106 нових випадків. Ппроведено 951 082 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 611 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2512 випадків;

Волинська область — 3503 випадки;

Дніпропетровська область — 1317 випадків;

Донецька область — 842 випадки;

Житомирська область — 1691 випадок;

Закарпатська область — 4774 випадки;

Запорізька область — 725 випадків;

Івано-Франківська область — 3937 випадків;

Кіровоградська область — 690 випадків;

м. Київ — 7525 випадків;

Київська область — 3461 випадок;

Львівська область — 8702 випадки;

Луганська область — 119 випадків;

Миколаївська область — 539 випадків;

Одеська область — 2846 випадків;

Полтавська область — 388 випадків;

Рівненська область — 5542 випадки;

Сумська область — 411 випадків;

Тернопільська область — 2672 випадки;

Харківська область — 3342 випадки;

Херсонська область — 219 випадків;

Хмельницька область — 1037 випадків;

Чернівецька область — 5548 випадків;

Черкаська область — 897 випадків;

Чернігівська область — 690 випадків.

МОЗ України