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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (25.07.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 25 липня в Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні 63 929 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1590 летальних, 35 497 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1106 нових випадків. Ппроведено 951 082 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 611 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2512 випадків;
  • Волинська область — 3503 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1317 випадків;
  • Донецька область — 842 випадки;
  • Житомирська область — 1691 випадок;
  • Закарпатська область — 4774 випадки;
  • Запорізька область — 725 випадків;
  • Івано-Франківська область — 3937 випадків;
  • Кіровоградська область — 690 випадків;
  • м. Київ — 7525 випадків;
  • Київська область — 3461 випадок;
  • Львівська область — 8702 випадки;
  • Луганська область — 119 випадків;
  • Миколаївська область — 539 випадків;
  • Одеська область — 2846 випадків;
  • Полтавська область — 388 випадків;
  • Рівненська область — 5542 випадки;
  • Сумська область — 411 випадків;
  • Тернопільська область — 2672 випадки;
  • Харківська область — 3342 випадки;
  • Херсонська область — 219 випадків;
  • Хмельницька область — 1037 випадків;
  • Чернівецька область — 5548 випадків;
  • Черкаська область — 897 випадків;
  • Чернігівська область — 690 випадків.

МОЗ України

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