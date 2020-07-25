Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (25.07.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 25 липня в Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні 63 929 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1590 летальних, 35 497 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1106 нових випадків. Ппроведено 951 082 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 611 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2512 випадків;
- Волинська область — 3503 випадки;
- Дніпропетровська область — 1317 випадків;
- Донецька область — 842 випадки;
- Житомирська область — 1691 випадок;
- Закарпатська область — 4774 випадки;
- Запорізька область — 725 випадків;
- Івано-Франківська область — 3937 випадків;
- Кіровоградська область — 690 випадків;
- м. Київ — 7525 випадків;
- Київська область — 3461 випадок;
- Львівська область — 8702 випадки;
- Луганська область — 119 випадків;
- Миколаївська область — 539 випадків;
- Одеська область — 2846 випадків;
- Полтавська область — 388 випадків;
- Рівненська область — 5542 випадки;
- Сумська область — 411 випадків;
- Тернопільська область — 2672 випадки;
- Харківська область — 3342 випадки;
- Херсонська область — 219 випадків;
- Хмельницька область — 1037 випадків;
- Чернівецька область — 5548 випадків;
- Черкаська область — 897 випадків;
- Чернігівська область — 690 випадків.
МОЗ України