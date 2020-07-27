Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (27.07.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 27 липня в Україні зафіксовано 807 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Загалом в Україні 65 656 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1616 летальних, 36 122 пацієнти одужало. Проведено 970 705 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 315 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2589 випадків;
- Волинська область — 3616 випадків;
- Дніпропетровська область — 1330 випадків;
- Донецька область — 850 випадків;
- Житомирська область — 1723 випадки;
- Закарпатська область — 4874 випадки;
- Запорізька область — 750 випадків;
- Івано-Франківська область — 4121 випадок;
- Кіровоградська область — 695 випадків;
- м. Київ — 7690 випадків;
- Київська область — 3548 випадків;
- Львівська область — 8952 випадки;
- Луганська область — 120 випадків;
- Миколаївська область — 559 випадків;
- Одеська область — 2960 випадків;
- Полтавська область — 394 випадки;
- Рівненська область — 5701 випадок;
- Сумська область — 445 випадків;
- Тернопільська область — 2773 випадки;
- Харківська область — 3431 випадок;
- Херсонська область — 220 випадків;
- Хмельницька область — 1059 випадків;
- Чернівецька область — 5634 випадки;
- Черкаська область — 902 випадки;
- Чернігівська область — 720 випадків.
МОЗ України