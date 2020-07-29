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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (29.07.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 29 липня в Україні зафіксовано 1022 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні 67 597 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1650 летальних, 37 394 пацієнти одужало. Проведено 998 299 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 650 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2660 випадків;
  • Волинська область — 3694 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1364 випадки;
  • Донецька область — 861 випадок;
  • Житомирська область — 1764 випадки;
  • Закарпатська область — 5008 випадків;
  • Запорізька область — 767 випадків;
  • Івано-Франківська область — 4342 випадки;
  • Кіровоградська область — 697 випадків;
  • м. Київ — 7932 випадки;
  • Київська область — 3629 випадків;
  • Львівська область — 9248 випадків;
  • Луганська область — 122 випадки;
  • Миколаївська область — 563 випадки;
  • Одеська область — 3104 випадки;
  • Полтавська область — 414 випадків;
  • Рівненська область — 5837 випадків;
  • Сумська область — 467 випадків;
  • Тернопільська область — 2852 випадки;
  • Харківська область — 3556 випадків;
  • Херсонська область — 224 випадки;
  • Хмельницька область — 1086 випадків;
  • Чернівецька область — 5751 випадок;
  • Черкаська область — 910 випадків;
  • Чернігівська область — 745 випадків.

МОЗ України

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