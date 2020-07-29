Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (29.07.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 29 липня в Україні зафіксовано 1022 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні 67 597 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1650 летальних, 37 394 пацієнти одужало. Проведено 998 299 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 650 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2660 випадків;

Волинська область — 3694 випадки;

Дніпропетровська область — 1364 випадки;

Донецька область — 861 випадок;

Житомирська область — 1764 випадки;

Закарпатська область — 5008 випадків;

Запорізька область — 767 випадків;

Івано-Франківська область — 4342 випадки;

Кіровоградська область — 697 випадків;

м. Київ — 7932 випадки;

Київська область — 3629 випадків;

Львівська область — 9248 випадків;

Луганська область — 122 випадки;

Миколаївська область — 563 випадки;

Одеська область — 3104 випадки;

Полтавська область — 414 випадків;

Рівненська область — 5837 випадків;

Сумська область — 467 випадків;

Тернопільська область — 2852 випадки;

Харківська область — 3556 випадків;

Херсонська область — 224 випадки;

Хмельницька область — 1086 випадків;

Чернівецька область — 5751 випадок;

Черкаська область — 910 випадків;

Чернігівська область — 745 випадків.

МОЗ України