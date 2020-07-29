Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (29.07.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 29 липня в Україні зафіксовано 1022 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні 67 597 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1650 летальних, 37 394 пацієнти одужало. Проведено 998 299 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 650 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2660 випадків;
- Волинська область — 3694 випадки;
- Дніпропетровська область — 1364 випадки;
- Донецька область — 861 випадок;
- Житомирська область — 1764 випадки;
- Закарпатська область — 5008 випадків;
- Запорізька область — 767 випадків;
- Івано-Франківська область — 4342 випадки;
- Кіровоградська область — 697 випадків;
- м. Київ — 7932 випадки;
- Київська область — 3629 випадків;
- Львівська область — 9248 випадків;
- Луганська область — 122 випадки;
- Миколаївська область — 563 випадки;
- Одеська область — 3104 випадки;
- Полтавська область — 414 випадків;
- Рівненська область — 5837 випадків;
- Сумська область — 467 випадків;
- Тернопільська область — 2852 випадки;
- Харківська область — 3556 випадків;
- Херсонська область — 224 випадки;
- Хмельницька область — 1086 випадків;
- Чернівецька область — 5751 випадок;
- Черкаська область — 910 випадків;
- Чернігівська область — 745 випадків.
МОЗ України