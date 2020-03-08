Україна за кількістю зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби займає 34 місце в світі, - Віктор Ляшко

На сьогодні Україна за кількістю зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби займає 34 місце в світі, за смертністю від COVID-19 – 38. За кількістю хворих на 1 млн. населення Україна посідає 86 місце. Серед європейських країн за кількістю випадків COVID-19 Україна посідає 8 місце, за смертністю – 15, за кількістю хворих на 1 млн населення – 37.

Про це під час брифінгу зазначив заступник Міністра охорони здоров'я - Головний державний санітарний лікар України Віктора Ляшко.

“Динаміка поширення коронавірусної хвороби в світі немає тенденцій до зниження. Кількість хворих у світі дорівнює 17 млн. 106 тис., з яких 668 тис. випадків хвороби закінчились летальними наслідками. В Європі зареєстровано 2 млн. 871 тис. випадків коронавірусної хвороби, з яких 203 тисяч – летальні. За минулу добу серед європейських країн найбільший приріст хворих на коронавірус спостерігався в Росії – 5400 випадків, в Іспанії – 3092 випадки та у Франції – 1346. В Іспанії почалась нова хвиля захворюваності на COVID-19. В сусідніх з Україною країнах, зокрема, в Румунії добовий приріст кількості випадків COVID-19 склав 1200 осіб, в Польщі – 657, в Молдові – 390”, - наголосив він.

Як зауважив Віктор Ляшко, Україні слід готуватись до епідсезону грипу і ГРВІ, який приходиться на жовтень-травень, та в якому буде циркулювати і коронавірусна хвороба.

Кількість тестувань в Україні щоденно зростає. Вчора, 31 липня було здійснено рекордну кількість тестувань методом ПЛР – 16 860 тестів.

Головний державний санітарний лікар України зауважив, що зростання кількості випадків захворюваності СOVID-19 в Україні було спричинене послабленням карантинних заходів. Впровадження нових національних показників з 22 червня, за якими відслідковувалася динаміка захворюваності та вроваджувались обмежувальні заходи, дозволила МОЗ якісно та ефективно визначати регіони з тенденцією до зростання.

“Згідно зі світовою статистикою, кількість хворих та смертності від коронавірусу зростає: США – 165 тис. летальних випадків, Бразилія – 92 тис., Великобританія – 46 тис., Мексика – 46 тис., Італія – 35 тис. летальних випадків. І це країни, в яких було запроваджено карантин різної ступені жорсткості”, - наголосив він.

МОЗ нагадує, що наразі дієвим методом профілактики поширення COVID-19 є впровадження обмежувальних та протиепідемічних заходів. Сьогодні 139 вакцин знаходяться на етапі доклінічних досліджень, 25 вже досліджуються клінічно і 6 з них максимально наблизились до практичного застосування й перебувають на третій стадії випробувань.

Сьогодні в лікарнях визначених для прийому хворих з коронавірусною хворобю є 3759 апаратів ШВЛ, збільшена кількість ліжок до яких підведено централізоване підведення кисню, зросла забезпеченість моніторами пацієнтів, пересувними апаратами та газоаналізаторами крові. Збільшилась кількість лабораторій: в Україні 94 лабораторії ПЛР та 279 лабораторій ІФА.

З 1 серпня в Україні запроваджені нові правила адаптивного карантину. Рівень епідемічної небезпеки регіону визначатиметься рішенням Центральної комісії з питань ТЕБ та НС. Якщо впродовж 5 днів регіон перевищує один з встановлених показників, відповідно приймається рішення щодо рівня його епідеміологічної небезпеки. До таких показників відноситься середня кількість тестувань протягом останніх семи днів, коефіцієнт зайнятості ліжок, коефіцієнт виявлення випадків та показник зростання кількості випадків. Якщо коефіцієнт зайнятості ліжок перевищує 50% впродовж останніх 5 днів, всі адміністративно-територіальні одиниці регіону матимуть жовтий колір. Якщо цей показник перевищує 75%, регіон матиме червоний колір зі значними обмеженнями.

Відповідно до рівня епідемічної небезпеки (зеленого, жовтого, помаранчевого та червоного) в Україні впроваджуються обмежувальні заходи. В зеленій зоні це маска на обличчі в громадських будівлях та транспорті, проведення масових заходів не більше 1 людини на 5 кв. м., заповненість кінотеатрів не більше ніж на 50% та перевезення пасажирів в громадському транспорті лише в межах визначених сидячих місць. В жовтій (буферній) зоні додатково забороняється відвідування соціальних установ для перебування людей похилого віку. В помаранчевій зоні – діяльність закладів розміщення (окрім готелів), діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час з 24:00, заборонені планові госпіталізації в лікарнях, діяльність спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури, забороняється прийом нових змін в дитячі табори, обмеження для масових заходів 1 людина на 20 кв. м. В червоній зоні додатково забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

Станом на 31 липня, за результатами засідання Центральної комісії ТЕБ та НС, до червоної зони віднесено м. Луцьк, м. Тернопіль та Кіцманський р-н Чернівецької обл. До помаранчевої зони віднесені Луцький та Любашівський р-н. Волинської обл., м. Івано-Франківськ та Тисменицький р-н. Івано-Франківської обл., м. Львів та Миколаївський, Пустомитівський та Перемишлянський р-н. Львівської обл., м. Бучач та Бережанський р-н. Тернопільської обл. Загалом до червоної, помаранчевої та жовтої зон поширення СOVID-19 віднесені адміністративно-територіальні одиниці у 8 областях: Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська та Чернівецька обл. Перегляд цих зон буде відбуватися кожні 5 днів.

МОЗ України