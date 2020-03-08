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Максим Степанов: Трансплантаційна незалежність України стане можливою вже за два-три роки

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що досягти трансплантаційної незалежності Україні вдасться за два-три роки. Про це він заявив на щоденному брифінгу у понеділок 3 серпня.

“Мета міністерства — за 2-3 роки досягти “трансплантаційної незалежності”, щоб надавати громадянам України необхідну медичну допомогу та не змушувати їх стояти в закордонних чергах”, — зазначив міністр. 

За словами очільника МОЗ, трансплантація в Україні набагато дешевша, ніж за кордоном. Розвиток національної трансплантаційної системи дозволить рятувати значно більше життів.

"Ми розробили поетапний план, з чіткими критеріями. Це не означає, що результат буде тільки через два роки. Суттєві зміни відбуватимуться вже в перші місяці та через кожні півроку", — додав Міністр.

Нагадаємо, що в Україні стартував пілотний проєкт з трансплантації, до якого долучились уже 19 закладів, які мають право проводити трансплантацію органів, та 6 закладів, які можуть проводити трансплантацію стовбурових клітин (ідеться про трансплантацію кісткового мозку). Це загалом 24 заклади (Черкаський обласний онкологічний диспансер має право проводити трансплантацію органів і трансплантацію стовбурових клітин).

МОЗ України

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