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Максим Степанов дав роз'яснення щодо положень та правил дії адаптивного карантину в країні

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов дав детальні пояснення щодо правил дії адаптивного карантину в країні.

Він зазначив, що Центральна комісія з ТЕБ та НС поділила регіони за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19 на “зелену”, “жовту”, помаранчеву” та червону “зони”.

“Ми чесно та прозоро висвітлюємо ситуацію в тому чи іншому регіоні. Ми показуємо цифри, у зв’язку з чи потрібно вводити зелений або жовтий, або червоний рівні. В Міністерстві охорони здоров’я немає жодного натяку на політику.  Всі розрахунки здійснюються у автоматичному режимі, людський фактор тут відсутній. Єдиний пріоритет - здоров’я та безпека українців”, - зазначив очільник МОЗ.

 

Обмеження відповідно до зони, визначеної для кожного конкретного району чи міста, почали діяти на місцях 3 серпня. Вони будуть переглядатись щотижня у залежності від епідемічної ситуації.

“У поділі на зони поширення епідемічної небезпеки COVID-19 все чітко систематизовано, там немає людського фактора. Є цифри, які відображають реальну небезпеку в тому чи іншому регіоні”, - підкреслив Міністр Степанов.

МОЗ України

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