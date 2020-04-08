Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (07.08.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 4 серпня в Україні зафіксовано 1061 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.



Загалом в Україні 74 219 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1764 летальні, 40 613 пацієнтів одужало. Проведено 1 081 146 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 737 пацієнтів.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 4 серпня складає 31 842. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (290,7), Закарпатській (243,3) та Івано-Франківській (228,7) областях.

На стаціонарному лікуванні перебуває 4969 осіб, з них 132 особи підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 18 715 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 546 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2848 випадків;

Волинська область — 4008 випадків;

Дніпропетровська область — 1459 випадків;

Донецька область — 903 випадки;

Житомирська область — 1967 випадків;

Закарпатська область — 5384 випадки;

Запорізька область — 851 випадок;

Івано-Франківська область — 5041 випадок;

Кіровоградська область — 711 випадків;

м. Київ — 8662 випадки;

Київська область — 3877 випадків;

Львівська область — 10067 випадків;

Луганська область — 130 випадків;

Миколаївська область — 648 випадків;

Одеська область — 3545 випадків;

Полтавська область — 466 випадків;

Рівненська область — 6355 випадків;

Сумська область — 560 випадків;

Тернопільська область — 3121 випадок;

Харківська область — 4093 випадки;

Херсонська область — 230 випадків;

Хмельницька область — 1200 випадків;

Чернівецька область — 6229 випадків;

Черкаська область — 955 випадків;

Чернігівська область — 909 випадків.

МОЗ України