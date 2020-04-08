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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (07.08.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 4 серпня в Україні зафіксовано 1061 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні 74 219 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1764 летальні, 40 613 пацієнтів одужало. Проведено 1 081 146 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 737 пацієнтів.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 4 серпня складає 31 842. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (290,7), Закарпатській (243,3) та Івано-Франківській (228,7) областях.
На стаціонарному лікуванні перебуває 4969 осіб, з них 132 особи підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 18 715 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 546 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2848 випадків;
  • Волинська область — 4008 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1459 випадків;
  • Донецька область — 903 випадки;
  • Житомирська область — 1967 випадків;
  • Закарпатська область — 5384 випадки;
  • Запорізька область — 851 випадок;
  • Івано-Франківська область — 5041 випадок;
  • Кіровоградська область — 711 випадків;
  • м. Київ — 8662 випадки;
  • Київська область — 3877 випадків;
  • Львівська область — 10067 випадків;
  • Луганська область — 130 випадків;
  • Миколаївська область — 648 випадків;
  • Одеська область — 3545 випадків;
  • Полтавська область — 466 випадків;
  • Рівненська область — 6355 випадків;
  • Сумська область — 560 випадків;
  • Тернопільська область — 3121 випадок;
  • Харківська область — 4093 випадки;
  • Херсонська область — 230 випадків;
  • Хмельницька область — 1200 випадків;
  • Чернівецька область — 6229 випадків;
  • Черкаська область — 955 випадків;
  • Чернігівська область — 909 випадків.

МОЗ України

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