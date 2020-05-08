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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 серпня в Україні зафіксовано1271 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні 75 490 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1788 летальних, 41 527 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1271 новий випадок. Проведено 1 098 665 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 914 пацієнтів.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (292), Закарпатській (244,4) та Івано-Франківській (232) областях.
На стаціонарному лікуванні перебуває 4935 осіб, з них 136 осіб підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 19 008 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 554 пацієнтів.
Станом на 5 серпня в Україні - 32 175 активних хворих на COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2880 випадків;
  • Волинська область — 4064 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1474 випадки;
  • Донецька область — 926 випадків;
  • Житомирська область — 2009 випадків;
  • Закарпатська область — 5462 випадки;
  • Запорізька область — 871 випадок;
  • Івано-Франківська область — 5168 випадків;
  • Кіровоградська область — 711 випадків;
  • м. Київ — 8812 випадків;
  • Київська область — 3942 випадки;
  • Львівська область — 10 223 випадки;
  • Луганська область — 135 випадків;
  • Миколаївська область — 658 випадків;
  • Одеська область — 3638 випадків;
  • Полтавська область — 472 випадки;
  • Рівненська область — 6442 випадків;
  • Сумська область — 570 випадків;
  • Тернопільська область — 3149 випадків;
  • Харківська область — 4239 випадків;
  • Херсонська область — 236 випадків;
  • Хмельницька область — 1232 випадки;
  • Чернівецька область — 6298 випадків;
  • Черкаська область — 959 випадків;
  • Чернігівська область — 920 випадків.

МОЗ України

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