Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 серпня в Україні зафіксовано1271 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні 75 490 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1788 летальних, 41 527 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1271 новий випадок. Проведено 1 098 665 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 914 пацієнтів.
Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (292), Закарпатській (244,4) та Івано-Франківській (232) областях.
На стаціонарному лікуванні перебуває 4935 осіб, з них 136 осіб підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 19 008 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 554 пацієнтів.
Станом на 5 серпня в Україні - 32 175 активних хворих на COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2880 випадків;
- Волинська область — 4064 випадки;
- Дніпропетровська область — 1474 випадки;
- Донецька область — 926 випадків;
- Житомирська область — 2009 випадків;
- Закарпатська область — 5462 випадки;
- Запорізька область — 871 випадок;
- Івано-Франківська область — 5168 випадків;
- Кіровоградська область — 711 випадків;
- м. Київ — 8812 випадків;
- Київська область — 3942 випадки;
- Львівська область — 10 223 випадки;
- Луганська область — 135 випадків;
- Миколаївська область — 658 випадків;
- Одеська область — 3638 випадків;
- Полтавська область — 472 випадки;
- Рівненська область — 6442 випадків;
- Сумська область — 570 випадків;
- Тернопільська область — 3149 випадків;
- Харківська область — 4239 випадків;
- Херсонська область — 236 випадків;
- Хмельницька область — 1232 випадки;
- Чернівецька область — 6298 випадків;
- Черкаська область — 959 випадків;
- Чернігівська область — 920 випадків.
МОЗ України