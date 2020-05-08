Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 серпня в Україні зафіксовано1271 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.



Загалом в Україні 75 490 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1788 летальних, 41 527 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1271 новий випадок. Проведено 1 098 665 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 914 пацієнтів.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (292), Закарпатській (244,4) та Івано-Франківській (232) областях.

На стаціонарному лікуванні перебуває 4935 осіб, з них 136 осіб підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 19 008 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 554 пацієнтів.

Станом на 5 серпня в Україні - 32 175 активних хворих на COVID-19

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2880 випадків;

Волинська область — 4064 випадки;

Дніпропетровська область — 1474 випадки;

Донецька область — 926 випадків;

Житомирська область — 2009 випадків;

Закарпатська область — 5462 випадки;

Запорізька область — 871 випадок;

Івано-Франківська область — 5168 випадків;

Кіровоградська область — 711 випадків;

м. Київ — 8812 випадків;

Київська область — 3942 випадки;

Львівська область — 10 223 випадки;

Луганська область — 135 випадків;

Миколаївська область — 658 випадків;

Одеська область — 3638 випадків;

Полтавська область — 472 випадки;

Рівненська область — 6442 випадків;

Сумська область — 570 випадків;

Тернопільська область — 3149 випадків;

Харківська область — 4239 випадків;

Херсонська область — 236 випадків;

Хмельницька область — 1232 випадки;

Чернівецька область — 6298 випадків;

Черкаська область — 959 випадків;

Чернігівська область — 920 випадків.

МОЗ України