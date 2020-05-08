Важливо проводити планові щеплення від вакцинокерованих інфекцій, - Віктор Ляшко

Станом на початок серпня цього року у світі проходять клінічні дослідження 25 вакцин-кандидатів проти COVID-19, з яких 6 перебувають на завершальній, третій, стадії клінічних випробувань. Очікується, що результати будуть уже до кінця року, а серійне виробництво розпочнеться на початку 2021 року.

Про це під час брифінгу зазначив заступник Міністра охорони здоров'я - Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Вчора, 3 серпня, було підтверджено право уряду України на подання заявки для отримання за механізмом COVAX вакцини від коронавірусу в разі її реєстрації. Вакцина буде використовуватися для профілактики коронавірусної хвороби у людей з груп ризику та окремих вікових категорій. Кожна країна, якій надано право звернутися по вакцину, отримує її в обсязі, який дозволить провести щеплення близько 20% населення, — для України це близько 8 млн доз. Для населення ця вакцина буде безкоштовною або за спеціальною ціною», - зазначив він.

Уряд України та МОЗ також проводять переговори з виробниками вакцини та урядами інших країн, щоб, окрім вакцини, яку Україна отримає за механізмом COVAX, додатково закупити вакцину за бюджетні кошти і провести щеплення всіх груп ризику. Також ведеться робота для того, щоб суб’єкти господарювання, які захочуть вакцинувати своїх працівників для профілактики спалахів коронавірусу на підприємствах, могли купувати вакцину на ринку України.

Заступник Міністра охорони здоров'я - Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко також наголосив, що зниження рівня щеплення від вакцинокерованих інфекційний хвороб в Україні може призвести до їх спалаху. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, Міністерство охорони здоров’я визначило правила вакцинування у період пандемії, щоб унеможливити інфікування COVID-19 при відвідуванні медичних закладів. Зокрема, МОЗ рекомендує дистанційно визначити час прийому для проведення імунопрофілактики (лікар повинен призначити той час, коли можна уникнути скупчення людей, у лікарні повинні бути окремі маршрути пересування людей, які прийшли у заклад для щеплення). Крім того, МОЗ рекомендує поєднувати патронажні огляди з вакцинальними сесіями та одночасне введення вакцин, передбачених календарем профілактичних щеплень для певної вікової групи. Для профілактики зараження коронавірусом у закладах охорони здоров’я рекомендується носити маски, дотримуватися дистанції та дезінфікувати руки.

Міністерство охорони здоров’я закликає громадян проводити планові щеплення від вакцинокерованих інфекцій. Наразі в кожній області є закуплені ЮНІСЕФ якісні вакцини, безплатні як для дорослих, так і для дітей. Отримати безоплатне щеплення можна у комунальних медзакладах, а також у пологових будинках і приватних клініках, які уклали договір із НСЗУ. У разі відмови медзакладу у проведенні щеплення або повідомленні про відсутність вакцини необхідно звертатися до інформаційно-довідкової служби НСЗУ за телефоном 16-77. МОЗ буде оперативно реагувати на такі випадки.

Рекомендовано перед початком навчального року провести всі необхідні щеплення дітей. До 6 років вакцинація дитини повинна нараховувати: чотири щеплення проти дифтерії, кашлюку, правця та поліомієліту, одне — від кору, краснухи, паротиту, три — проти гепатиту В і одне — проти туберкульозу. У 6 років здійснюється ревакцинація від кору, краснухи, епідемічного паротиту та від дифтерії, правця, поліомієліту. Якщо дитина була вакцинована вчасно за календарем щеплень, то з 7 до 14 років їй не проводитимуть вакцинації чи ревакцинації. У 14 років необхідно робити щеплення проти поліомієліту, у 16 років — проти дифтерії та правця. Після 16 років планову ревакцинацію проти дифтерії і правця проводять дорослим кожні 10 років.

МОЗ працює над розширенням календаря обов’язкових щеплень. У червні Національна технічна група експертів з імунопрофілактики рекомендувала міністерству включити в календар вакцину проти пневмококової інфекції. 31 липня оперативний штаб МОЗ з протидії вакцинокерованим інфекціям також рекомендував включити в національний календар щеплень з 2022 року пневмококову вакцину.

Міністерство охорони здоров’я України закликає громадян, незважаючи на карантинні заходи, вакцинуватися від грипу, оскільки щеплення є найдієвішим засобом профілактики грипу і його ускладнень. ВООЗ визначила штамовий склад вакцин проти грипу на сезон 2020-2021 для Північної півкулі. Відповідно до цих рекомендацій, до складу вакцин включені вакцинні вірусні компоненти A(H1N1)pdm09, A(H3N2) та B/Victoria. В Україні для імунопрофілактики грипу вже зареєстровані 4 препарати виробництва Франції, Південної Кореї, Нідерландів і Китаю, також завершується реєстрація ще 2 вакцин виробництва Нідерландів і Південної Кореї. Вакцинування від грипу дозволить уникнути одночасного інфікування грипом і коронавірусом.

МОЗ України