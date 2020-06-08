Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (06.08.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 серпня в Україні зафіксовано 1318 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.



Загалом в Україні 76 808 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1819 летальних, 42 524 пацієнти одужало. Проведено 1 116 641 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 997 пацієнтів. Станом на сьогодні в Україні - 32 465 активних хворих на COVID-19.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (295,5), Закарпатській (241) та Івано-Франківській (235,6) областях.

На стаціонарному лікуванні перебуває 5280 осіб, з них 158 осіб підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 19 008 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 554 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2898 випадків;

Волинська область — 4108 випадків;

Дніпропетровська область — 1492 випадки;

Донецька область — 941 випадок;

Житомирська область — 2036 випадків;

Закарпатська область — 5539 випадків;

Запорізька область — 890 випадків;

Івано-Франківська область — 5295 випадків;

Кіровоградська область — 713 випадків;

м. Київ — 8992 випадки;

Київська область — 3980 випадків;

Львівська область — 10 420 випадків;

Луганська область — 135 випадків;

Миколаївська область — 666 випадків;

Одеська область — 3748 випадків;

Полтавська область — 477 випадків;

Рівненська область — 6538 випадків;

Сумська область — 594 випадки;

Тернопільська область — 3177 випадків;

Харківська область — 4381 випадок;

Херсонська область — 242 випадки;

Хмельницька область — 1257 випадків;

Чернівецька область — 6383 випадки;

Черкаська область — 969 випадків;

Чернігівська область — 937 випадків.

МОЗ України