06. 08. 2020
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (06.08.20)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 серпня в Україні зафіксовано 1318 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні 76 808 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1819 летальних, 42 524 пацієнти одужало. Проведено 1 116 641 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 997 пацієнтів. Станом на сьогодні в Україні - 32 465 активних хворих на COVID-19.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (295,5), Закарпатській (241) та Івано-Франківській (235,6) областях.
На стаціонарному лікуванні перебуває 5280 осіб, з них 158 осіб підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 19 008 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 554 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2898 випадків;
  • Волинська область — 4108 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1492 випадки;
  • Донецька область — 941 випадок;
  • Житомирська область — 2036 випадків;
  • Закарпатська область — 5539 випадків;
  • Запорізька область — 890 випадків;
  • Івано-Франківська область — 5295 випадків;
  • Кіровоградська область — 713 випадків;
  • м. Київ — 8992 випадки;
  • Київська область — 3980 випадків;
  • Львівська область — 10 420 випадків;
  • Луганська область — 135 випадків;
  • Миколаївська область — 666 випадків;
  • Одеська область — 3748 випадків;
  • Полтавська область — 477 випадків;
  • Рівненська область — 6538 випадків;
  • Сумська область — 594 випадки;
  • Тернопільська область — 3177 випадків;
  • Харківська область — 4381 випадок;
  • Херсонська область — 242 випадки;
  • Хмельницька область — 1257 випадків;
  • Чернівецька область — 6383 випадки;
  • Черкаська область — 969 випадків;
  • Чернігівська область — 937 випадків.

МОЗ України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< серпня 2020 >
П В С Ч П С Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            