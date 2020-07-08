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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (07.08.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 7 серпня в Україні зафіксовано 1453 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні 78 261 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1852 летальні, 43 055 пацієнтів одужало. Проведено 1 135 051 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 531 пацієнт.
Станом на сьогодні в Україні виявлено 33 354 активних хворих на COVID-19.
Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (297,4), Закарпатській (244,1) та Івано-Франківській (240,8) областях.
На стаціонарному лікуванні перебуває 5098 осіб, з них 143 особи підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 19 550 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 578 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2932 випадки;
  • Волинська область — 4162 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1508 випадків;
  • Донецька область — 945 випадків;
  • Житомирська область — 2064 випадки;
  • Закарпатська область — 5615 випадків;
  • Запорізька область — 895 випадків;
  • Івано-Франківська область — 5426 випадків;
  • Кіровоградська область — 714 випадків;
  • м. Київ — 9178 випадків;
  • Київська область — 4058 випадків;
  • Львівська область — 10 572 випадки;
  • Луганська область — 146 випадків;
  • Миколаївська область — 682 випадки;
  • Одеська область — 3904 випадки;
  • Полтавська область — 489 випадків;
  • Рівненська область — 6638 випадків;
  • Сумська область — 636 випадків;
  • Тернопільська область — 3212 випадків;
  • Харківська область — 4527 випадків;
  • Херсонська область — 255 випадків;
  • Хмельницька область — 1286 випадків;
  • Чернівецька область — 6477 випадків;
  • Черкаська область — 975 випадків;
  • Чернігівська область — 965 випадків.

МОЗ України

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