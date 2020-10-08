Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (09.08.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9 серпня в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні 80 949 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 897 летальних, 43 972 пацієнти одужало. Проведено 1 169 351 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 317 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2 974 випадки;
- Волинська область — 4 282 випадки;
- Дніпропетровська область — 1 547 випадків;
- Донецька область — 975 випадків;
- Житомирська область — 2 131 випадок;
- Закарпатська область — 5 765 випадків;
- Запорізька область — 937 випадків;
- Івано-Франківська область — 5 676 випадків;
- Кіровоградська область — 721 випадок;
- м. Київ — 9 498 випадків;
- Київська область — 4 176 випадків;
- Львівська область — 10 851 випадок;
- Луганська область — 153 випадки;
- Миколаївська область — 705 випадків;
- Одеська область — 4 165 випадків;
- Полтавська область — 494 випадки;
- Рівненська область — 6 840 випадків;
- Сумська область — 668 випадків;
- Тернопільська область — 3 289 випадків;
- Харківська область — 4 784 випадки;
- Херсонська область — 267 випадків;
- Хмельницька область — 1 346 випадків;
- Чернівецька область — 6 669 випадків;
- Черкаська область — 1 022 випадки;
- Чернігівська область — 1 014 випадків.
МОЗ України