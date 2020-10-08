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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (09.08.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9 серпня в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні 80 949 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 897 летальних, 43 972 пацієнти одужало. Проведено 1 169 351 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 317 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2 974 випадки;
  • Волинська область — 4 282 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1 547 випадків;
  • Донецька область — 975 випадків;
  • Житомирська область — 2 131 випадок;
  • Закарпатська область — 5 765 випадків;
  • Запорізька область — 937 випадків;
  • Івано-Франківська область — 5 676 випадків;
  • Кіровоградська область — 721 випадок;
  • м. Київ — 9 498 випадків;
  • Київська область — 4 176 випадків;
  • Львівська область — 10 851 випадок;
  • Луганська область — 153 випадки;
  • Миколаївська область — 705 випадків;
  • Одеська область — 4 165 випадків;
  • Полтавська область — 494 випадки;
  • Рівненська область — 6 840 випадків;
  • Сумська область — 668 випадків;
  • Тернопільська область — 3 289 випадків;
  • Харківська область — 4 784 випадки;
  • Херсонська область — 267 випадків;
  • Хмельницька область — 1 346 випадків;
  • Чернівецька область — 6 669 випадків;
  • Черкаська область — 1 022 випадки;
  • Чернігівська область — 1 014 випадків.

МОЗ України

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