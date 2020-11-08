Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 11 серпня в Україні зафіксовано 1 158 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні 83 115 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 951 летальний, 44 934 пацієнти одужало. Проведено 1 195 561 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 575 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3 002 випадки;
- Волинська область — 4 375 випадків;
- Дніпропетровська область — 1 571 випадок;
- Донецька область — 982 випадки;
- Житомирська область — 2 178 випадків;
- Закарпатська область — 5 875 випадків;
- Запорізька область — 959 випадків;
- Івано-Франківська область — 5 911 випадків;
- Кіровоградська область — 725 випадків;
- м. Київ — 9 687 випадків;
- Київська область — 4 239 випадків;
- Львівська область — 11 142 випадки;
- Луганська область — 157 випадків;
- Миколаївська область — 729 випадків;
- Одеська область — 4 364 випадки;
- Полтавська область — 503 випадки;
- Рівненська область — 7 018 випадків;
- Сумська область — 702 випадки;
- Тернопільська область — 3 375 випадків;
- Харківська область — 5 030 випадків;
- Херсонська область — 271 випадок;
- Хмельницька область — 1376 випадків;
- Чернівецька область — 6 867 випадків;
- Черкаська область — 1 039 випадків;
- Чернігівська область — 1 038 випадків.
МОЗ України