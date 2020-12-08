Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 серпня в Україні зафіксовано 1 433 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні 84 548 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 970 летальних, 45 686 пацієнтів одужало. Проведено 1 214 941 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 752 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3 043 випадки;
- Волинська область — 4 423 випадки;
- Дніпропетровська область — 1 602 випадки;
- Донецька область — 1 011 випадків;
- Житомирська область — 2 215 випадків;
- Закарпатська область — 5 946 випадків;
- Запорізька область — 971 випадок;
- Івано-Франківська область — 6 039 випадків;
- Кіровоградська область — 728 випадків;
- м. Київ — 9 869 випадків;
- Київська область — 4 307 випадків;
- Львівська область — 11 308 випадків;
- Луганська область — 160 випадків;
- Миколаївська область — 744 випадки;
- Одеська область — 4 458 випадків;
- Полтавська область — 514 випадків;
- Рівненська область — 7 114 випадків;
- Сумська область — 716 випадків;
- Тернопільська область — 3 413 випадків;
- Харківська область — 5 169 випадків;
- Херсонська область — 276 випадків;
- Хмельницька область — 1413 випадків;
- Чернівецька область — 6 980 випадків;
- Черкаська область — 1 049 випадків;
- Чернігівська область — 1 080 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ України