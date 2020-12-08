Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 серпня в Україні зафіксовано 1 433 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.



Загалом в Україні 84 548 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 970 летальних, 45 686 пацієнтів одужало. Проведено 1 214 941 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 752 пацієнти.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3 043 випадки;

Волинська область — 4 423 випадки;

Дніпропетровська область — 1 602 випадки;

Донецька область — 1 011 випадків;

Житомирська область — 2 215 випадків;

Закарпатська область — 5 946 випадків;

Запорізька область — 971 випадок;

Івано-Франківська область — 6 039 випадків;

Кіровоградська область — 728 випадків;

м. Київ — 9 869 випадків;

Київська область — 4 307 випадків;

Львівська область — 11 308 випадків;

Луганська область — 160 випадків;

Миколаївська область — 744 випадки;

Одеська область — 4 458 випадків;

Полтавська область — 514 випадків;

Рівненська область — 7 114 випадків;

Сумська область — 716 випадків;

Тернопільська область — 3 413 випадків;

Харківська область — 5 169 випадків;

Херсонська область — 276 випадків;

Хмельницька область — 1413 випадків;

Чернівецька область — 6 980 випадків;

Черкаська область — 1 049 випадків;

Чернігівська область — 1 080 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ України