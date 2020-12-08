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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 серпня в Україні зафіксовано 1 433 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні 84 548 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 970 летальних, 45 686 пацієнтів одужало. Проведено 1 214 941 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 752 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3 043 випадки;
  • Волинська область — 4 423 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1 602 випадки;
  • Донецька область — 1 011 випадків;
  • Житомирська область — 2 215 випадків;
  • Закарпатська область — 5 946 випадків;
  • Запорізька область — 971 випадок;
  • Івано-Франківська область — 6 039 випадків;
  • Кіровоградська область — 728 випадків;
  • м. Київ — 9 869 випадків;
  • Київська область — 4 307 випадків;
  • Львівська область — 11 308 випадків;
  • Луганська область — 160 випадків;
  • Миколаївська область — 744 випадки;
  • Одеська область — 4 458 випадків;
  • Полтавська область — 514 випадків;
  • Рівненська область — 7 114 випадків;
  • Сумська область — 716 випадків;
  • Тернопільська область — 3 413 випадків;
  • Харківська область — 5 169 випадків;
  • Херсонська область — 276 випадків;
  • Хмельницька область — 1413 випадків;
  • Чернівецька область — 6 980 випадків;
  • Черкаська область — 1 049 випадків;
  • Чернігівська область — 1 080 випадків.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ України

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