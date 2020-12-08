Максим Степанов: Ми пропонуємо зміни до карантину, які водночас забезпечать протидію вірусу та врахують потреби людей

Міністерство охорони здоров’я розробило зміни до постанови Уряду, яка визначає правила карантину в Україні. Відповідна ініціатива буде винесена на розгляд Кабінету Міністрів 12 серпня. Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу МОЗ, 12 серпня.

«Нові зміни до карантину — це оптимальна форма нової реальності, щоб карантинні обмеження були максимально комфортними для українців і при цьому забезпечували стримування коронавірусу. Ми вирішили зробити ще зручнішими та зрозумілішими критерії, за якими визначається територіальна приналежність регіону до зони небезпеки: червоної, помаранчевої, жовтої чи зеленої», — наголосив Максим Степанов.

За словами очільника МОЗ, зміни стосуються, зокрема, показників, за якими визначається приналежність адміністративної одиниці до карантинної зони.

«Йдеться про динаміку захворюваності та кількість випадків захворювання, і ми пропонуємо об’єднати це в один показник – і рахувати, виходячи з кількості нових випадків на 100 тис. населення за попередні 14 днів. Це зрозуміліший показник», — заявив Максим Степанов.

Окрім того, Міністр зазначив, що МОЗ вносить зміни до пункту про кількість заповнених ліжок. «Ми намагалися врахувати всі нюанси. Ми запровадили коефіцієнти щодо кількості людей, які проживають на території адміністративної одиниці. Ми вдосконалили постанову з точки зору її зрозумілості. Також ми вдосконалюємо роботу з контактними хворими. Дуже важливо працювати із людьми на самоізоляції, які повинні залишатися вдома», — резюмував Максим Степанов.

МОЗ України