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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (13.08.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 13 серпня в Україні зафіксовано 1 592 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні 86 140 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 992 летальні, 46 216 пацієнтів одужало. Проведено 1 233 925 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 530 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3 086 випадків;
  • Волинська область — 4 471 випадок;
  • Дніпропетровська область — 1 630 випадків; 
  • Донецька область — 1 027 випадків;
  • Житомирська область — 2 266 випадків;
  • Закарпатська область — 6 009 випадків;
  • Запорізька область — 1 010 випадків;
  • Івано-Франківська область — 6 177 випадків;
  • Кіровоградська область — 733 випадки;
  • м. Київ — 10 002 випадки;
  • Київська область — 4 377 випадків;
  • Львівська область — 11 474 випадки; 
  • Луганська область — 170 випадків;
  • Миколаївська область — 755 випадків;
  • Одеська область — 4 572 випадки;
  • Полтавська область — 516 випадків;
  • Рівненська область — 7 206 випадків;
  • Сумська область — 754 випадки;
  • Тернопільська область — 3 489 випадків;
  • Харківська область — 5 378 випадків;
  • Херсонська область — 286 випадків;
  • Хмельницька область — 1 468 випадків;
  • Чернівецька область — 7 110 випадків;
  • Черкаська область — 1 067 випадків;
  • Чернігівська область — 1 107 випадків.

МОЗ України

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