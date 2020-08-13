Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (13.08.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 13 серпня в Україні зафіксовано 1 592 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні 86 140 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 992 летальні, 46 216 пацієнтів одужало. Проведено 1 233 925 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 530 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3 086 випадків;
- Волинська область — 4 471 випадок;
- Дніпропетровська область — 1 630 випадків;
- Донецька область — 1 027 випадків;
- Житомирська область — 2 266 випадків;
- Закарпатська область — 6 009 випадків;
- Запорізька область — 1 010 випадків;
- Івано-Франківська область — 6 177 випадків;
- Кіровоградська область — 733 випадки;
- м. Київ — 10 002 випадки;
- Київська область — 4 377 випадків;
- Львівська область — 11 474 випадки;
- Луганська область — 170 випадків;
- Миколаївська область — 755 випадків;
- Одеська область — 4 572 випадки;
- Полтавська область — 516 випадків;
- Рівненська область — 7 206 випадків;
- Сумська область — 754 випадки;
- Тернопільська область — 3 489 випадків;
- Харківська область — 5 378 випадків;
- Херсонська область — 286 випадків;
- Хмельницька область — 1 468 випадків;
- Чернівецька область — 7 110 випадків;
- Черкаська область — 1 067 випадків;
- Чернігівська область — 1 107 випадків.
МОЗ України