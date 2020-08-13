Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (13.08.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 13 серпня в Україні зафіксовано 1 592 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.



Загалом в Україні 86 140 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 992 летальні, 46 216 пацієнтів одужало. Проведено 1 233 925 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 530 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3 086 випадків;

Волинська область — 4 471 випадок;

Дніпропетровська область — 1 630 випадків;

Донецька область — 1 027 випадків;

Житомирська область — 2 266 випадків;

Закарпатська область — 6 009 випадків;

Запорізька область — 1 010 випадків;

Івано-Франківська область — 6 177 випадків;

Кіровоградська область — 733 випадки;

м. Київ — 10 002 випадки;

Київська область — 4 377 випадків;

Львівська область — 11 474 випадки;

Луганська область — 170 випадків;

Миколаївська область — 755 випадків;

Одеська область — 4 572 випадки;

Полтавська область — 516 випадків;

Рівненська область — 7 206 випадків;

Сумська область — 754 випадки;

Тернопільська область — 3 489 випадків;

Харківська область — 5 378 випадків;

Херсонська область — 286 випадків;

Хмельницька область — 1 468 випадків;

Чернівецька область — 7 110 випадків;

Черкаська область — 1 067 випадків;

Чернігівська область — 1 107 випадків.

МОЗ України