Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV(14.08.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 14 серпня в Україні зафіксовано 1 732 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні 87 872 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2 011 летальні, 46 797 пацієнтів одужало. Проведено 1 252 842 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 581 пацієнт.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3 129 випадків;
- Волинська область — 4 529 випадків;
- Дніпропетровська область — 1 658 випадків;
- Донецька область — 1 049 випадків;
- Житомирська область — 2 333 випадки;
- Закарпатська область — 6 080 випадків;
- Запорізька область — 1 038 випадків;
- Івано-Франківська область — 6 320 випадків;
- Кіровоградська область — 739 випадків;
- м. Київ — 10 160 випадків;
- Київська область — 4 429 випадків;
- Львівська область — 11 658 випадків;
- Луганська область — 171 випадок;
- Миколаївська область — 770 випадків;
- Одеська область — 4 732 випадки;
- Полтавська область — 533 випадки;
- Рівненська область — 7 326 випадків;
- Сумська область — 783 випадки;
- Тернопільська область — 3 538 випадків;
- Харківська область — 5 583 випадки;
- Херсонська область — 290 випадків;
- Хмельницька область — 1 514 випадків;
- Чернівецька область — 7 264 випадки;
- Черкаська область — 1 092 випадки;
- Чернігівська область — 1 154 випадки.
МОЗ України