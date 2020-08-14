Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV(14.08.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 14 серпня в Україні зафіксовано 1 732 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.



Загалом в Україні 87 872 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2 011 летальні, 46 797 пацієнтів одужало. Проведено 1 252 842 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 581 пацієнт.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3 129 випадків;

Волинська область — 4 529 випадків;

Дніпропетровська область — 1 658 випадків;

Донецька область — 1 049 випадків;

Житомирська область — 2 333 випадки;

Закарпатська область — 6 080 випадків;

Запорізька область — 1 038 випадків;

Івано-Франківська область — 6 320 випадків;

Кіровоградська область — 739 випадків;

м. Київ — 10 160 випадків;

Київська область — 4 429 випадків;

Львівська область — 11 658 випадків;

Луганська область — 171 випадок;

Миколаївська область — 770 випадків;

Одеська область — 4 732 випадки;

Полтавська область — 533 випадки;

Рівненська область — 7 326 випадків;

Сумська область — 783 випадки;

Тернопільська область — 3 538 випадків;

Харківська область — 5 583 випадки;

Херсонська область — 290 випадків;

Хмельницька область — 1 514 випадків;

Чернівецька область — 7 264 випадки;

Черкаська область — 1 092 випадки;

Чернігівська область — 1 154 випадки.

МОЗ України