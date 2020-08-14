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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV(14.08.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 14 серпня в Україні зафіксовано 1 732 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні 87 872 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2 011 летальні, 46 797 пацієнтів одужало. Проведено 1 252 842 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 581 пацієнт.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3 129 випадків;
  • Волинська область — 4 529 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1 658 випадків; 
  • Донецька область — 1 049 випадків;
  • Житомирська область — 2 333 випадки;
  • Закарпатська область — 6 080 випадків;
  • Запорізька область — 1 038 випадків;
  • Івано-Франківська область — 6 320 випадків;
  • Кіровоградська область — 739 випадків;
  • м. Київ — 10 160 випадків;
  • Київська область — 4 429 випадків;
  • Львівська область — 11 658 випадків; 
  • Луганська область — 171 випадок;
  • Миколаївська область — 770 випадків;
  • Одеська область — 4 732 випадки;
  • Полтавська область — 533 випадки;
  • Рівненська область — 7 326 випадків;
  • Сумська область — 783 випадки;
  • Тернопільська область — 3 538 випадків;
  • Харківська область — 5 583 випадки;
  • Херсонська область — 290 випадків;
  • Хмельницька область — 1 514 випадків;
  • Чернівецька область — 7 264 випадки;
  • Черкаська область — 1 092 випадки;
  • Чернігівська область — 1 154 випадки.

МОЗ України

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