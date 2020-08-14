Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максим Степанов за 14 серпня

▪️ За минулу добу захворіла рекордна кількість осіб – 1732, з них 110 дітей та 78 медпрацівників. Також встановлений антирекорд за кількістю госпіталізованих – 330 осіб. За останню добу в Україні зафіксовано 19 летальних випадків, одужав 581 пацієнт. Загалом за добу здійснено 35 237 тестувань, з них 18 917 досліджень — методом ПЛР і 16 320 — методом ІФА.

▪️ Найбільшу кількість випадків зареєстровано у Харківській (205), Львівській (184), Одеській (160), Чернівецькій (154) та Івано-Франківській (143) областях і в місті Києві (158).

▪️ В Україні щоденно зростає кількість нових випадків інфікування COVID-19. До антилідерів за темпами росту захворювання додались Одеська та Харківська області. У Львівській області заповненість лікарняних ліжок перевищує 50%. Наблизились до цього показника Київ, Чернівецька та Івано-Франківська області. Дотримання епідеміологічних правил дозволить попередити переповнення лікарень і дасть можливість медикам вчасно надавати допомогу хворим на COVID-19.

▪️ Запроваджений у країні адаптивний карантин максимально враховує потреби країни щодо запуску економіки і необхідні епідеміологічні заходи. Передбачені ним обмеження запроваджуються на рівні міста чи району залежно від епідеміологічної ситуації. Вони встановлюються на 14 днів, оскільки саме за цей період при дотриманні правил можна стабілізувати ситуацію.

▪️ Очільник МОЗ сьогодні відвідав Національний інститут раку — провідний вітчизняний медзаклад з лікування онкологічних хворих. У стаціонарі інституту щороку проходять лікування близько 26 тисяч пацієнтів, 160 тисяч лікуються амбулаторно. Національний інститут раку проводить приблизно 12 тисяч операцій на рік.

▪️ Наразі МОЗ реалізує проєкт реконструкції лабораторії молекулярно-генетичної діагностики та експериментальної онкології Національного інституту раку. Зараз проводиться будівельна експертиза проєкту, завершення якого заплановано на січень-лютий 2021 року. Його загальна вартість — 106 млн грн, з яких 61% буде витрачено на обладнання. Сучасна лабораторія дозволить, зокрема, покращити лікування онкогематологічних хворих і, головне, проводити операції з пересадки кісткового мозку.