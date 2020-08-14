Максим Степанов: Вісім адміністративних одиниць віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки через COVID-19

Вісім адміністративно-територіальних одиниць через значне поширення COVID-19 віднесено до категорії регіонів із червоним рівнем епідемічної небезпеки. Серед них: Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області, м. Самбір Львівської області, м. Біляївка Одеської області, м. Дубно, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області, Кіцманський район Чернівецької області.

Таке рішення було прийнято Державною комісією з питань ТЕБ та НС на засіданні 13 серпня. Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степаном на брифінгу за підсумками засідання.

Відтак, на основі наявних епідеміологічних даних станом на 12 серпня до переліку регіонів зі значним поширенням COVID-19 відносяться Київ, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області.

«Тобто це ті області, у яких на всій території перевищено показник виявлення нових випадків захворювання - 40 на 100 тисяч населення за 14 днів. На території цих регіонів було визначено різні рівні небезпеки в залежності від епідемічної ситуації», — уточнив Міністр Максим Степанов.

Зокрема, у Львівській області через те, що 5 днів поспіль показник заповненості ліжок становив більше 50 відсотків, був встановлений “помаранчевий рівень”. Київ віднесено до жовтої категорії епідемічної небезпеки за показником захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тисяч населення.

Вся інформація щодо поділу регіонів за рівнем епідеміологічної небезпеки буде розміщена на сайтах МОЗ та Кабінету Міністрів України.

МОЗ України