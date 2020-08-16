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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (16.08.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 серпня в Україні зафіксовано 1 637 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні 91 356 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 070 летальних, 47 822 пацієнти одужало. Загалом проведено 1 289 589 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 392 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3 213 випадків;
  • Волинська область — 4 644 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1 725 випадків;
  • Донецька область — 1 088 випадків;
  • Житомирська область — 2 430 випадків;
  • Закарпатська область — 6 246 випадків;
  • Запорізька область — 1 085 випадків;
  • Івано-Франківська область — 6 626 випадків;
  • Кіровоградська область — 742 випадки;
  • м. Київ — 10 538 випадків;
  • Київська область — 4 530 випадків;
  • Львівська область — 11 951 випадок;
  • Луганська область — 178 випадків;
  • Миколаївська область — 808 випадків;
  • Одеська область — 4 964 випадки;
  • Полтавська область — 548 випадків;
  • Рівненська область — 7 538 випадків;
  • Сумська область — 854 випадки;
  • Тернопільська область — 3 732 випадки;
  • Харківська область — 6 065 випадків;
  • Херсонська область — 299 випадків;
  • Хмельницька область — 1 581 випадок;
  • Чернівецька область — 7 617 випадків;
  • Черкаська область — 1 148 випадків;
  • Чернігівська область — 1 206 випадків.

МОЗ України

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