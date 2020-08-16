Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (16.08.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 серпня в Україні зафіксовано 1 637 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.



Загалом в Україні 91 356 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 070 летальних, 47 822 пацієнти одужало. Загалом проведено 1 289 589 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 392 пацієнти.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3 213 випадків;

Волинська область — 4 644 випадки;

Дніпропетровська область — 1 725 випадків;

Донецька область — 1 088 випадків;

Житомирська область — 2 430 випадків;

Закарпатська область — 6 246 випадків;

Запорізька область — 1 085 випадків;

Івано-Франківська область — 6 626 випадків;

Кіровоградська область — 742 випадки;

м. Київ — 10 538 випадків;

Київська область — 4 530 випадків;

Львівська область — 11 951 випадок;

Луганська область — 178 випадків;

Миколаївська область — 808 випадків;

Одеська область — 4 964 випадки;

Полтавська область — 548 випадків;

Рівненська область — 7 538 випадків;

Сумська область — 854 випадки;

Тернопільська область — 3 732 випадки;

Харківська область — 6 065 випадків;

Херсонська область — 299 випадків;

Хмельницька область — 1 581 випадок;

Чернівецька область — 7 617 випадків;

Черкаська область — 1 148 випадків;

Чернігівська область — 1 206 випадків.

МОЗ України