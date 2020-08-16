Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (16.08.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 серпня в Україні зафіксовано 1 637 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні 91 356 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 070 летальних, 47 822 пацієнти одужало. Загалом проведено 1 289 589 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 392 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3 213 випадків;
- Волинська область — 4 644 випадки;
- Дніпропетровська область — 1 725 випадків;
- Донецька область — 1 088 випадків;
- Житомирська область — 2 430 випадків;
- Закарпатська область — 6 246 випадків;
- Запорізька область — 1 085 випадків;
- Івано-Франківська область — 6 626 випадків;
- Кіровоградська область — 742 випадки;
- м. Київ — 10 538 випадків;
- Київська область — 4 530 випадків;
- Львівська область — 11 951 випадок;
- Луганська область — 178 випадків;
- Миколаївська область — 808 випадків;
- Одеська область — 4 964 випадки;
- Полтавська область — 548 випадків;
- Рівненська область — 7 538 випадків;
- Сумська область — 854 випадки;
- Тернопільська область — 3 732 випадки;
- Харківська область — 6 065 випадків;
- Херсонська область — 299 випадків;
- Хмельницька область — 1 581 випадок;
- Чернівецька область — 7 617 випадків;
- Черкаська область — 1 148 випадків;
- Чернігівська область — 1 206 випадків.
МОЗ України