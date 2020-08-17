У лікарнях України вже готові близько 34 тисяч ліжок та 3,7 тисячі апаратів ШВЛ для хворих на COVID-19

Зараз у медичних закладах країни, відведених для прийому та лікування хворих на коронавірусну хворобу, вже готові близько 34 тисяч ліжок, 3,7 тисячі апаратів ШВЛ та 9,5 тисячі ліжок з підведеним киснем. Такі дані представив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час щоденного брифінгу МОЗ 16 серпня.

«За весь час пандемії ми зробили великий крок уперед щодо готовності нашої медичної системи. Загалом по країні близько 34 тисяч ліжок, які виділені для хворих на COVID-19. Ми суттєво наростили кількість апаратів штучної вентиляції легень. По всіх лікарнях, призначених для лікування хворих на COVID-19, апаратів штучної вентиляції легень близько 3,7 тисячі – це в цілому по країні», – зазначив очільник МОЗ.

Максим Степанов також наголосив, що в медичних закладах збільшено кількість ліжок з підведеним киснем.

«Ще одне питання, яке для нас було дуже важливим, особливо на початку епідемії, – це кількість ліжок з підведеним киснем. Тут теж у нас великий прогрес. Ми суттєво збільшили цю кількість: на сьогодні їх близько 9,5 тисячі по країні. Але все одно цю кількість треба нарощувати й надалі. Так, на нашу пропозицію Комісія ТЕБ та НС прийняла рішення дати відповідні доручення головам обласних державних адміністрацій щодо активізації роботи для збільшення кількості ліжок з підведеним киснем. Це дуже важливо, тому що переважна кількість осіб, які поступають у наші лікарні, потребує саме кисневої терапії», – підсумував Максим Степанов.

МОЗ України