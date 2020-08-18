Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (18.08.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 18 серпня в Україні зафіксовано 1 616 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.



В Україні 94 436 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 116 летальних, 48 925 пацієнтів одужало. Загалом проведено 1 315 409 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужав 761 пацієнт.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3 272 випадки;

Волинська область — 4 792 випадки;

Дніпропетровська область — 1 772 випадки;

Донецька область — 1 100 випадків;

Житомирська область — 2 497 випадків;

Закарпатська область — 6 435 випадків;

Запорізька область — 1 154 випадки;

Івано-Франківська область — 6 959 випадків;

Кіровоградська область — 746 випадків;

м. Київ — 10 730 випадків;

Київська область — 4 620 випадків;

Львівська область — 12 260 випадків;

Луганська область — 185 випадків;

Миколаївська область — 832 випадки;

Одеська область — 5 158 випадків;

Полтавська область — 565 випадків;

Рівненська область — 7 828 випадків;

Сумська область — 966 випадків;

Тернопільська область — 3 902 випадки;

Харківська область — 6 360 випадків;

Херсонська область — 304 випадки;

Хмельницька область — 1 628 випадків;

Чернівецька область — 7 954 випадки;

Черкаська область — 1 167 випадків;

Чернігівська область — 1 250 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 серпня 2020 року до Центру надійшло 1868 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 151 885 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дані у розрізі областей можна знайти за посиланням.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.



Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважають той, в якому є хоча б одна із таких ознак:

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50%;

середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА менша за 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%;

показник зростання кількості випадків COVID-19 становить понад 10%.

МОЗ України