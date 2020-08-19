Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (19.08.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 серпня в Україні зафіксовано 1 967 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.



В Україні 96 403 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2 144 летальні, 49 737 пацієнтів одужало. Загалом проведено 1 335 000 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 812 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3 323 випадки;

Волинська область — 4 878 випадків;

Дніпропетровська область — 1 816 випадків;

Донецька область — 1 122 випадки;

Житомирська область — 2 536 випадків;

Закарпатська область — 6 552 випадки;

Запорізька область — 1 179 випадків;

Івано-Франківська область — 7 122 випадки;

Кіровоградська область — 748 випадків;

м. Київ — 10 945 випадків;

Київська область — 4 685 випадків;

Львівська область — 12 448 випадків;

Луганська область — 194 випадки;

Миколаївська область — 857 випадків;

Одеська область — 5 281 випадок;

Полтавська область — 582 випадки;

Рівненська область — 7 953 випадки;

Сумська область — 1 023 випадки;

Тернопільська область — 4 001 випадок;

Харківська область — 6 607 випадків;

Херсонська область — 312 випадків;

Хмельницька область — 1 678 випадків;

Чернівецька область — 8 108 випадків;

Черкаська область — 1 175 випадків;

Чернігівська область — 1 278 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. таном на ранок 19 серпня 2020 року до Центру надійшло 2 361 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 154 246 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дані у розрізі областей можна знайти за посиланням.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.



Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважають той, в якому є хоча б одна із таких ознак:

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50%;

середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА менша за 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%;

показник зростання кількості випадків COVID-19 становить понад 10%.



Рівень епідемічної небезпеки може змінюватися для всієї території регіону чи окремих його частин.



Рівень епідемічної небезпеки за результатом оцінювання епідемічних показників визначають рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



Переглянути карту із зонами можна тут.

МОЗ України