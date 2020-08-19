Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (19.08.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 серпня в Україні зафіксовано 1 967 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
В Україні 96 403 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2 144 летальні, 49 737 пацієнтів одужало. Загалом проведено 1 335 000 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 812 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3 323 випадки;
- Волинська область — 4 878 випадків;
- Дніпропетровська область — 1 816 випадків;
- Донецька область — 1 122 випадки;
- Житомирська область — 2 536 випадків;
- Закарпатська область — 6 552 випадки;
- Запорізька область — 1 179 випадків;
- Івано-Франківська область — 7 122 випадки;
- Кіровоградська область — 748 випадків;
- м. Київ — 10 945 випадків;
- Київська область — 4 685 випадків;
- Львівська область — 12 448 випадків;
- Луганська область — 194 випадки;
- Миколаївська область — 857 випадків;
- Одеська область — 5 281 випадок;
- Полтавська область — 582 випадки;
- Рівненська область — 7 953 випадки;
- Сумська область — 1 023 випадки;
- Тернопільська область — 4 001 випадок;
- Харківська область — 6 607 випадків;
- Херсонська область — 312 випадків;
- Хмельницька область — 1 678 випадків;
- Чернівецька область — 8 108 випадків;
- Черкаська область — 1 175 випадків;
- Чернігівська область — 1 278 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. таном на ранок 19 серпня 2020 року до Центру надійшло 2 361 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 154 246 повідомлень про підозру на COVID-19.
Дані у розрізі областей можна знайти за посиланням.
МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.
Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважають той, в якому є хоча б одна із таких ознак:
- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50%;
- середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА менша за 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів;
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%;
- показник зростання кількості випадків COVID-19 становить понад 10%.
Рівень епідемічної небезпеки може змінюватися для всієї території регіону чи окремих його частин.
Рівень епідемічної небезпеки за результатом оцінювання епідемічних показників визначають рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Переглянути карту із зонами можна тут.
МОЗ України