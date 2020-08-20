Віктор Ляшко: У семи регіонах України буде введено додаткові лікарні для боротьби з COVID-19

За рішенням комісії ТЕБ та НС в семи регіонах України буде введено додаткові лікарні для надання допомоги хворим з коронавірусною хворобою. Про це повідомив заступник Міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Наразі регіони звітують не лише про кількість хворих на ліжках, але й про кількість хворих з підозрою на коронавірусну хворобу. Ми бачимо значне збільшення завантаженості ліжок у семи регіонах країни. До них віднесені місто Київ, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська та Рівненська області», — повідомив Віктор Ляшко.

За його словами, саме в цих областях буде збільшено кількість лікарень, що надають допомогу хворим з COVID-19, та будуть розгорнуті додаткові ліжка.

«Національна служба здоров’я України укладатиме контракти з цими лікарнями, аби всі, хто потребує медичної допомоги, вчасно її отримували, а лікарні мали кошти на оплату праці медичних працівників та здійснення необхідних закупівель», — зазначив Віктор Ляшко.

Також заступник Міністра повідомив, що за рішенням комісії ТЕБ та НС на прохання МОЗ всі органи місцевого самоврядування мають забезпечити мінімум 80% ліжок підведенням кисню, оскільки киснева терапія є одним з ефективних засобів лікування COVID-19.

МОЗ України