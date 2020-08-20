Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (20.08.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 20 серпня в Україні зафіксовано 2 134 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
В Україні 98 537 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 184 летальні, 50 441 пацієнт одужав. Загалом проведено 1 356 698 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 704 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3 405 випадків;
- Волинська область — 4 929 випадків;
- Дніпропетровська область — 1 873 випадки;
- Донецька область — 1 156 випадків;
- Житомирська область — 2 597 випадків;
- Закарпатська область — 6 662 випадки;
- Запорізька область — 1 213 випадків;
- Івано-Франківська область — 7 290 випадків;
- Кіровоградська область — 749 випадків;
- м. Київ — 11 172 випадки;
- Київська область — 4 727 випадків;
- Львівська область — 12 631 випадок;
- Луганська область — 204 випадки;
- Миколаївська область — 893 випадки;
- Одеська область — 5 408 випадків;
- Полтавська область — 594 випадки;
- Рівненська область — 8 091 випадок;
- Сумська область — 1 078 випадків;
- Тернопільська область — 4 116 випадків;
- Харківська область — 6 849 випадків;
- Херсонська область — 321 випадок;
- Хмельницька область — 1 768 випадків;
- Чернівецька область — 8 297 випадків;
- Черкаська область — 1 200 випадків;
- Чернігівська область — 1 314 випадків.
МОЗ України