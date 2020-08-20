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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (20.08.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 20 серпня в Україні зафіксовано 2 134 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
В Україні 98 537 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 184 летальні, 50 441 пацієнт одужав. Загалом проведено 1 356 698 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 704 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3 405 випадків;
  • Волинська область — 4 929 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1 873 випадки;
  • Донецька область — 1 156 випадків;
  • Житомирська область — 2 597 випадків;
  • Закарпатська область — 6 662 випадки;
  • Запорізька область — 1 213 випадків;
  • Івано-Франківська область — 7 290 випадків;
  • Кіровоградська область — 749 випадків;
  • м. Київ — 11 172 випадки;
  • Київська область — 4 727 випадків;
  • Львівська область — 12 631 випадок;
  • Луганська область — 204 випадки;
  • Миколаївська область — 893 випадки;
  • Одеська область — 5 408 випадків;
  • Полтавська область — 594 випадки;
  • Рівненська область — 8 091 випадок;
  • Сумська область — 1 078 випадків;
  • Тернопільська область — 4 116 випадків;
  • Харківська область — 6 849 випадків;
  • Херсонська область — 321 випадок;
  • Хмельницька область — 1 768 випадків;
  • Чернівецька область — 8 297 випадків;
  • Черкаська область — 1 200 випадків;
  • Чернігівська область — 1 314 випадків.

МОЗ України

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