Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (20.08.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 20 серпня в Україні зафіксовано 2 134 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

В Україні 98 537 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 184 летальні, 50 441 пацієнт одужав. Загалом проведено 1 356 698 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 704 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3 405 випадків;

Волинська область — 4 929 випадків;

Дніпропетровська область — 1 873 випадки;

Донецька область — 1 156 випадків;

Житомирська область — 2 597 випадків;

Закарпатська область — 6 662 випадки;

Запорізька область — 1 213 випадків;

Івано-Франківська область — 7 290 випадків;

Кіровоградська область — 749 випадків;

м. Київ — 11 172 випадки;

Київська область — 4 727 випадків;

Львівська область — 12 631 випадок;

Луганська область — 204 випадки;

Миколаївська область — 893 випадки;

Одеська область — 5 408 випадків;

Полтавська область — 594 випадки;

Рівненська область — 8 091 випадок;

Сумська область — 1 078 випадків;

Тернопільська область — 4 116 випадків;

Харківська область — 6 849 випадків;

Херсонська область — 321 випадок;

Хмельницька область — 1 768 випадків;

Чернівецька область — 8 297 випадків;

Черкаська область — 1 200 випадків;

Чернігівська область — 1 314 випадків.

МОЗ України