Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 21 серпня в Україні зафіксовано 2 106 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
В Україні 100 643 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2 207 летальних, 51 078 пацієнтів одужало. Загалом проведено 1 378 519 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 637 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3 478 випадків;
- Волинська область — 4 989 випадків;
- Дніпропетровська область — 1 894 випадки;
- Донецька область — 1 183 випадки;
- Житомирська область — 2 695 випадків;
- Закарпатська область — 6 771 випадок;
- Запорізька область — 1 234 випадки;
- Івано-Франківська область — 7 462 випадки;
- Кіровоградська область — 751 випадок;
- м. Київ — 11 328 випадків;
- Київська область — 4 805 випадків;
- Львівська область — 12 793 випадки;
- Луганська область — 213 випадків;
- Миколаївська область — 912 випадків;
- Одеська область — 5 578 випадків;
- Полтавська область — 614 випадки;
- Рівненська область — 8 238 випадків;
- Сумська область — 1 124 випадки;
- Тернопільська область — 4301 випадок;
- Харківська область — 7 033 випадки;
- Херсонська область — 329 випадків;
- Хмельницька область — 1 828 випадків;
- Чернівецька область — 8 505 випадків;
- Черкаська область — 1 219 випадків;
- Чернігівська область — 1 366 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 серпня 2020 року до Центру надійшло 2 500 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 159 185 повідомлень про підозру на COVID-19.
Дані у розрізі областей можна знайти за посиланням.
МОЗ України