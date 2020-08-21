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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 21 серпня в Україні зафіксовано 2 106 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

В Україні 100 643 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2 207 летальних, 51 078 пацієнтів одужало. Загалом проведено 1 378 519 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 637 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3 478 випадків;
  • Волинська область — 4 989 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1 894 випадки;
  • Донецька область — 1 183 випадки;
  • Житомирська область — 2 695 випадків;
  • Закарпатська область — 6 771 випадок;
  • Запорізька область — 1 234 випадки;
  • Івано-Франківська область — 7 462 випадки;
  • Кіровоградська область — 751 випадок;
  • м. Київ — 11 328 випадків;
  • Київська область — 4 805 випадків;
  • Львівська область — 12 793 випадки;
  • Луганська область — 213 випадків;
  • Миколаївська область — 912 випадків;
  • Одеська область — 5 578 випадків;
  • Полтавська область — 614 випадки;
  • Рівненська область — 8 238 випадків;
  • Сумська область — 1 124 випадки;
  • Тернопільська область — 4301 випадок;
  • Харківська область — 7 033 випадки;
  • Херсонська область — 329 випадків;
  • Хмельницька область — 1 828 випадків;
  • Чернівецька область — 8 505 випадків;
  • Черкаська область — 1 219 випадків;
  • Чернігівська область — 1 366 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 серпня 2020 року до Центру надійшло 2 500 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 159 185 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дані у розрізі областей можна знайти за посиланням.

МОЗ України

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