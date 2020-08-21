У 14 містах та районах України встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки

14 районів та міст України опинилися у «червоній» категорії епідемічної небезпеки, 75 — у «помаранчевій» та 106 — у «жовтій». Про це Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час щоденного брифінгу МОЗ 21 серпня.

«Згідно з умовами адаптивного карантину, раз на тиждень відбувається засідання комісії ТЕБ та НС, на якому встановлюються рівні епідемічної небезпеки. Засідання проводиться у четвер ввечері, а прийняті рішення запроваджуються з 00:00 годин понеділка. Вчора були прийняті такі рішення: 14 районів перевищили рівень захворюваності нових випадків на 100 тисяч населення за останні два тижні, тож віднесені до “червоного” рівня епідемічної небезпеки», — зазначив очільник МОЗ Максим Степанов.

До «червоного» рівня віднесено місто Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; місто Біляївка Одеської області; міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області; місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.

«Встановлення цих рівнів ґрунтується виключно на епідемічній ситуації, на рівні захворюваності у цих містах та районах. Ми рахуємо, виходячи з кількості нових захворювань за 14 днів на 100 тисяч населення. Це об'єктивна інформація та цифри, які впливають на встановлення карантинного рівня. Ці цифри відкриті й будь-хто може їх подивитися і самостійно порахувати», — підкреслив Максим Степанов.

Очільник МОЗ також нагадав, що третій показник, за яким визначається рівень епідемічної небезпеки — це заповненість ліжок у лікарнях, визначених для прийняття хворих на COVID-19. Через цей показник, зокрема, Львівська область знаходиться на «помаранчевому» рівні.

Більш детально з інформацією щодо ознак для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19 можна ознайомитися за посиланням.

МОЗ України