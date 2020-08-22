Максим Степанов: До середини вересня кількість ПЛР-тестувань на коронавірусну хворобу складатиме 30 тисяч на добу

До середини вересня загальна кількість ПЛР-тестувань на коронавірусну інфекцію COVID-19 має складати 30 тисяч на добу. Таке завдання під час селекторної наради поставив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов перед керівниками структурних підрозділів охорони здоров’я ОДА, обласних лабораторних центрів та начальниками регіональних штабів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної з поширенням COVID-19.

«У нас є завдання до 15 вересня вийти на рівень 30 тисяч проведених ПЛР-тестів на добу. Сьогодні лабораторні потужності дозволяють нам це зробити», — наголосив очільник МОЗ України Максим Степанов.

За його словами, станом на 19 серпня лабораторіями всіх форм власності проведено 1 356 698 тестувань методом ПЛР та 860 388 ІФА-тестувань. Наразі лідерами з проведення лабораторних досліджень є місто Київ, Львівська та Одеська області. Найменшу кількість досліджень проведено у Луганській (11 035), Миколаївській (17 494) та Полтавській (21 924) областях.

Під час наради Міністр охорони здоров’я Максим Степанов також наголосив, що у кожному регіоні мають бути терміново виправлені недоліки у роботі гарячих ліній. Їх працівники повинні оперативно відповідати на питання громадян та надавати чіткі поради щодо подальших дій у разі виникнення симптомів коронавірусної хвороби.

МОЗ України