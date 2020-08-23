Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (23.08.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 серпня в Україні зафіксовано 1 987 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

В Україні 104 958 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 271 летальний, 52 235 пацієнтів одужало. Загалом проведено 1 416 001 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 500 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3 592 випадки;

Волинська область — 5 102 випадки;

Дніпропетровська область — 1 966 випадків;

Донецька область — 1 234 випадки;

Житомирська область — 2 821 випадок;

Закарпатська область — 6 987 випадків;

Запорізька область — 1 331 випадок;

Івано-Франківська область — 7 805 випадків;

Кіровоградська область — 764 випадки;

м. Київ — 11 814 випадків;

Київська область — 4 952 випадки;

Львівська область — 13 111 випадків;

Луганська область — 243 випадки;

Миколаївська область — 981 випадок;

Одеська область — 5 909 випадків;

Полтавська область — 642 випадки;

Рівненська область — 8 460 випадків;

Сумська область — 1 165 випадків;

Тернопільська область — 4 626 випадків;

Харківська область — 7 493 випадки;

Херсонська область — 334 випадки;

Хмельницька область — 1 946 випадків;

Чернівецька область — 8 926 випадків;

Черкаська область — 1 286 випадків;

Чернігівська область — 1 468 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 23 серпня 2020 року до Центру надійшло 1990 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 163 809 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ України