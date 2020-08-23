Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (23.08.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 серпня в Україні зафіксовано 1 987 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
В Україні 104 958 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 271 летальний, 52 235 пацієнтів одужало. Загалом проведено 1 416 001 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 500 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 3 592 випадки;
Волинська область — 5 102 випадки;
Дніпропетровська область — 1 966 випадків;
Донецька область — 1 234 випадки;
Житомирська область — 2 821 випадок;
Закарпатська область — 6 987 випадків;
Запорізька область — 1 331 випадок;
Івано-Франківська область — 7 805 випадків;
Кіровоградська область — 764 випадки;
м. Київ — 11 814 випадків;
Київська область — 4 952 випадки;
Львівська область — 13 111 випадків;
Луганська область — 243 випадки;
Миколаївська область — 981 випадок;
Одеська область — 5 909 випадків;
Полтавська область — 642 випадки;
Рівненська область — 8 460 випадків;
Сумська область — 1 165 випадків;
Тернопільська область — 4 626 випадків;
Харківська область — 7 493 випадки;
Херсонська область — 334 випадки;
Хмельницька область — 1 946 випадків;
Чернівецька область — 8 926 випадків;
Черкаська область — 1 286 випадків;
Чернігівська область — 1 468 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 23 серпня 2020 року до Центру надійшло 1990 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 163 809 повідомлень про підозру на COVID-19.
МОЗ України