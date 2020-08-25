Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 25 серпня в Україні зафіксовано 1 658 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні 108 415 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 318 летальних, 52 870 пацієнтів одужали. Проведено 1 436 206 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 346 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3 649 випадків;
- Волинська область — 5 187 випадків;
- Дніпропетровська область — 2 050 випадків;
- Донецька область — 1 238 випадків;
- Житомирська область — 2 923 випадки;
- Закарпатська область — 7063 випадки;
- Запорізька область — 1 407 випадків;
- Івано-Франківська область — 8 154 випадки;
- Кіровоградська область — 769 випадків;
- м. Київ — 12 153 випадки;
- Київська область — 5 115 випадків;
- Львівська область — 13 389 випадків;
- Луганська область — 244 випадки;
- Миколаївська область — 1 004 випадки;
- Одеська область — 6 166 випадків;
- Полтавська область — 677 випадків;
- Рівненська область — 8 644 випадки;
- Сумська область — 1 246 випадків;
- Тернопільська область — 4 923 випадки;
- Харківська область — 7 807 випадків;
- Херсонська область — 337 випадків;
- Хмельницька область — 2 047 випадків;
- Чернівецька область — 9 371 випадок;
- Черкаська область — 1 300 випадків;
- Чернігівська область — 1 552 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на ранок 25 серпня 2020 року до Центру надійшло 1 673 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 167 295 повідомлень про підозру на COVID-19.
МОЗ України